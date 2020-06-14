نيللي كريم تتصدر استفتاء "الفجر الفني" اليوم الأحد 14 يونيو كأفضل كوميدية

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:48 م
نيللي كريم
نيللي كريم
روان هيثم
تفوقت الفنانة نيللي كريم على الفنانة انتصار في استفتاء "الفجر الفني" كأفضل ممثلة كوميدية في 2020، اليوم الموافق الاحد 14 يونيو.

وجاءت نيللى كريم في المركز الأول، حيث حصدت 28557 صوت، مايعادل36.8%، فيما جاءت انتصار في المركز الثاني.

ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا



الجدير بالذكر أن نيللى كريم خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللي كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب، ودنيا ماهر، وعدد آخر من الفنانين.

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