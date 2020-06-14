أول تعليق من سيميوني بعد تعادل أتلتيكو مدريد مع بيلباو

الأحد 14/يونيو/2020 - 06:34 م
بوابة الفجر
وكالات

 

حرص دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد ، على التعليق على التعادل مع أتلتيك بيلباو بنتيجة 1-1 في الجولة الـ28 بالدوري الإسباني.

 

وقال سيميوني في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ‘‘ماركا‘‘ الإسبانية: ‘‘كنا نبحث عن الفوز اليوم، بدأنا الدقائق العشر الأولى بشكل جيد، ثم تمكنوا من الرد علينا بعد ذلك، ولم يسمحوا لنا بالهجوم‘‘.

 

وتابع سيميوني: ‘‘كان لدينا رد فعل جيدة بعد الهدف الذي سكن مرمانا، وفي اللحظة التي كنا فيها أقرب إلى هذا الفوز، أهدر أرياس فرصة هدف محقق، كان بإمكانه أن يسمح لنا بحصد الثلاث نقاط، نحن نلعب كل مباراة لدينا على أساس أنها مباراة نهائية‘‘.

 

وعن مشاركة موراتا وكوستا معًا، قال: ‘‘بالنظر إلى ما أراه ومعرفة اللاعبين، أرى أنه بمرور الوقت، سيكونون قادرين على التعايش في الوقت المناسب، لقد فهمنا أن ماركوس يورينتي يمكن أن يعطينا بعض الحلول الهجومية مثل تلك التي أعطانا إياها‘‘.

 

وعن اللعب بدون جمهور، قال سيميوني: ‘‘كما علق جميع المدربين ولاعبي كرة القدم، الأمر ليس سهلًا، لقد اعتدنا على العيش مع صراخ الناس والمشجعين المتنافسين، لا يحدث الأمر كما هو الحال الآن معك، كل شيء بعيد جدًا وبارد‘‘.

أخبار تهمك

الزمالك يستعد لخطف ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

منذ حوالي 5 ساعات

هل فيروس كورونا مؤامرة؟.. فاروق الباز يكشف الحقيقة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

أول رد رسمي للمقاصة على اقتراب محمد إبراهيم من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد: كريستيانو رونالدو بـ58 مليون يورو فقط

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

منذ حوالي 3 ساعات

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

منذ يوم

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

موعد ذروة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس

منذ حوالي 4 ساعات

طلب مهم من عمرو أديب للحكومة بشأن الحج هذا العام

منذ حوالي 10 ساعات

آثار الغضب.. مواطن يمسح لعابه بفاترينة صيدلية بالغربية لنشر كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الإداري يقضي بعدم قبول دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

الطبيب المصري الوحيد ضمن فريق "أكسفورد" يكشف تفاصيل لقاح الكورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عرض إماراتي ضخم لضم نجم جديد من الأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

مفاجأة بشأن المرشحين للرحيل عن الزمالك

منذ أقل من ساعتين
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:28 م

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

01:23 م

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا (فيديو)

12:20 م

موعد ذروة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس

02:20 م

عرض إماراتي ضخم لضم نجم جديد من الأهلي

04:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: قطر تمول داعش لغزو إفريقيا بداية من الصومال