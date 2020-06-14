بعد إصابته بكورونا.. مصطفى درويش يعلن عن سوء حالته الصحية

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اعتاد مصطفى درويش منذ إصابته بفيروس كورونا المستجد على طمأنة جمهوره عليه من حسن لآخر،وذلك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.



وشارك "درويش" منشور ولكنه قلق جمهوره عليه بسبب تعبيره عن سوء حالته الصحية قائلا "الوضع من سئ لأسوأ يارب" وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وتفاعل الجمهور وعدد من الفنانين مع منشوره من خلال خاصية التعليقات بعد معرفتهم سوء حالته الصحية داعيين له.



وطالب مصطفى درويش جمهوره الدعاء له منذ معرفته إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".