وزير السياحة والآثار: استئناف حركة السياحة مرحلي وتطبيق الضوابط بدون تهاون

الأحد 14/يونيو/2020 - 06:31 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن استئناف حركة السياحة والوافدة بشكل مرحلي، حيث ستعود السياحة الخارجية بشكل تدريجي والمرحلة الأولى منها ستكون بفتح 3 مدن سياحية وهي البحر الأحمر وجنوب سيناء والغردقة، وهي الأكثر أمنًا.

جاء ذلك خلال المؤتمر المشترك لوزراء السياحة والآثار والطيران والإعلام، الذي انعقد منذ قليل في مقر وزارة الإعلام بمنطقة جاردن سيتي لشرح تطورات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأضاف العناني أن الضوابط والاحترازات الصحية سيتم تنفيذها بمنتهى الدقة، ونحن في مرحلة استثنائية ولن يتم التهاون مع أحد. 

وقام وزير السياحة والآثار بشرح العديد من الإجراءات من الضوابط الاحترازية وكان أبرزها منع أي نشاط قائم على التجمع، التشغيل بنسبة 50 %، الأتوبيسات والليموزين العمل بنسبة 50%، أتخاذ كل إجراءات التظهير والتعقيم في حدودها القصوى.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا.

وكشف عن تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وأضاف أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 42980 حالات من ضمنهم 11529 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1484 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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