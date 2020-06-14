سعد الصغير يتصدر استفتاء 'الفجر الفني'وگأفضل تتر اليوم الأحد 14 يونيو

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:04 م
سعد الصغير
سعد الصغير
روان هيثم
تصدر الفنان سعد الصغير استفتاء "الفجر الفني" لأفضل تتر مسلسل "ولاد إمبابة" الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي،حيث دخل في مواجهة بين سميرة سعيد وأحمد سعد.

وحصل سعد الصغير اليوم الأحد 14يونيو يونيو على 30361صوت، وهو ما يعادل30,92%، من نسبة التصويت، بينما جاء أحمد سعد في المركز الثاني عن تتر مسلسل "البرنس"، وحصد على 22432صوت.




يشار أن مسلسل "ولاد إمبابة" من بطولة عمرو رمزي، سعد الصغير، مصطفي أبو سريع، شمس، فريدة سيف النصر، يسرا المسعودي، ريكو، أبو الليف، ﺇﺧﺮاﺝ ممدوح زكي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بكري

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