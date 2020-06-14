مليون و400 ألف جنيه صافي مبيعات إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

قالت وزارة الأوقاف إنه في ضوء اهتمام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بنشر الفكر الوسطي المستنير من خلال إصداراته العلمية والتثقيفية، حقق مليون وأربعمائة ألف جنيه من صافي مبيعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خلال العام المالي 2019/ 2020م بزيادة نحو خمسين ألف جنيه تقدر بنحو 3% عن العام المالي السابق.

والكتب الأكثر مبيعًا هي:

الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

فقه الدولة وفقه الجماعة.

بناة وهدامون.

مفاهيم يجب أن تصحح في فقه السيرة والسنة.

الفهم المقاصدي للسنة النبوية.

ضلالات الإرهابيين وتفنيدها.

فقه النوازل (كورونا المستجد أنموذجًا).

مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة.





وأعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، في تقريره عن النصف الأول من العام الجاري 2020 عن تنفيذ مجموعة من الأنشطة والحملات التوعوية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع وتناقش قضايا مهمة تلامس واقع الناس وتلبي احتياجاتهم المعرفية.





وجاء ذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب – شيخ الأزهر واهتمامه بجانب التوعية والتواجد المستمر لوعاظ وواعظات الأزهر بين الناس والاستماع إليهم والرد على استفساراتهم، ودعم دور الأزهر المجتمعي يما يحقق متطلبات تجديد الخطاب الديني ويحفظ المجتمع من دعوات التطرف والغلو والبعد عن وسطية الدين الإسلامي الذي ينشر السلم ويحقق الأمن للمجتمعات.





وقال نظير عيّاد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية: إنه رغم الظروف التي يمر بها العالم نتيجة أزمة كورونا وما ترتب على ذلك من اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي حالت دون الاتصال المباشر للوعاظ والواعظات مع الجمهور، إلا أن أنشطة المجمع لم تتوقف خلال الربع الثاني من العام الجاري.





وأضاف أنه تم استكمال هذه الأنشطة وتنفيذها بشكل إلكتروني يحقق رسالة الأزهر ودور دعاته في الحفاظ على وعي الناس، حيث تنوعت أنشطة المجمع ما بين أنشطة مباشرة وإلكترونية في الربع الأول، وإلكترونية فقط في الربع الثاني من العام الجاري، تم تنفيذها جميعًا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للمجمع.





وعلى مستوى القوافل الدعوية، أوضح أن النصف الأول من العام الجاري شهد تنفيذ نحو 403 قوافل توعوية ضمن فعاليات البرامج التوعوية التي ينفذها المجمع بالتواصل المباشر مع المواطنين في جميع محافظات ومدن وقرى الجمهورية؛ من أجل نشر القيم الأخلاقية والمجتمعية التي تدعم التعايش السلمي في المجتمع، وتصحيح المفاهيم، ومعالجة الظواهر السلبية في المجتمع.





ولفت إلى التأكيد على معاني حب الوطن وضرورة العمل على استقراره، مع التركيز على جميع فئات الشعب المصري، وخاصة الشباب من خلال بث الأمل في نفوسهم ودعوتهم إلى الجد والاجتهاد، واختيار القدوة الحسنة واستحضار النماذج الناجحة في مختلف المجالات العلمية والعملية.



