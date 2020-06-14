عاجل| وزير الطيران يعلن عن الإجراءات الاحترازية بالمطارات

الأحد 14/يونيو/2020 - 06:22 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
أعلن وزير الطيران الطيار محمد منار، عن الإجراءات الاحنرازية التي ستتخذها المطارات المصرية بعد عودة الحركة في يوليو القادم.

جاء ذلك خلال المؤتمر المشترك الذي جمع بين وزراء السياحة والآثار والطيران والإعلام، لإعلان الإجراءات الاحترازية بعد العودة في يوليو.

وقال منار، إن كل قادم إلى مصر سيقوم بتوقيع إقرار في مطار المغادرة بخلوة من كورونا، ويتحتم على المسافرين القادمين من مناطق التفشي بإحضار تحليل PCR.

وأضاف أنه تم توفير جميع مناطق العزل وأدوات التطهير في جميع مطارات الدولة، وكذلك تم تدريب طواقم الطائرات بالتعامل مع الركاب وفقًا لبروتوكلات الصحة العالمية.

وأشار إلى أن الوجبات جافة فقط، وتم حظر توزيع المجلات على الطائرة، كما تم تخصيص مكان مخصص لأصحاب الأمراض المزمنة على الطائرة، وتخصيص آخر صفين كمكان عزل إذا ما حدث أزمة لأحد الركاب.

وأكد أن جميع المطارات ملتزمة بإجراءات التطهير والتعقيم والعزل وإجراءات التباعد الاجتماعي وقياس درجات الحرارة بواسطة بوابات إلكترونية، وجميع الإجراءات التي أقرتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، مع تعقيم الحقائب قبل وضعها على سير الطائرة.

رقم قياسي جديد لإصابات ووفيات كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا.

وكشف عن تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وأضاف أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 42980 حالات من ضمنهم 11529 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1484 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة السياحة والاثار مصر مصابين بفيروس كورونا كورونا حجر صحى بوابة الفجر الفجر اتخاذ الاجراءات الوقائية

أخبار تهمك

ريال مدريد: كريستيانو رونالدو بـ58 مليون يورو فقط

منذ حوالي 4 ساعات

آثار الغضب.. مواطن يمسح لعابه بفاترينة صيدلية بالغربية لنشر كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

أول رد رسمي للمقاصة على اقتراب محمد إبراهيم من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يستعد لخطف ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

منذ يوم

عرض إماراتي ضخم لضم نجم جديد من الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

هل فيروس كورونا مؤامرة؟.. فاروق الباز يكشف الحقيقة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الإداري يقضي بعدم قبول دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

طلب مهم من عمرو أديب للحكومة بشأن الحج هذا العام

منذ حوالي 10 ساعات

الطبيب المصري الوحيد ضمن فريق "أكسفورد" يكشف تفاصيل لقاح الكورونا

منذ حوالي 20 ساعة

موعد ذروة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

منذ حوالي 3 ساعات

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة بشأن المرشحين للرحيل عن الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

حقيقة إلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج (فيديو)

وزير الطيران: "الحكومة" تبحث فتح المطارات وعودة الرحلات غدًا (فيديو)

وزير الطيران: من الوارد تخفيض أسعار التذاكر الفترة المقبلة (فيديو)

السكة الحديد: الركاب ملتزمون بارتداء الكمامات بنسبة 100% (فيديو)

عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

أول رد من الحكومة على "إيقاف عقود الزواج بدءا من يوليو"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:28 م

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

01:23 م

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا (فيديو)

12:20 م

موعد ذروة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس

02:20 م

عرض إماراتي ضخم لضم نجم جديد من الأهلي

04:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: قطر تمول داعش لغزو إفريقيا بداية من الصومال