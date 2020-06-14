وفاة طبيبة بوحدة صحية ببني سويف متأثرة بإصابتها بـ"كورونا"

الأحد 14/يونيو/2020 - 06:21 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
توفيت الدكتورة "إيمان ابراهيم" طبيبة وحدة أطواب الصحية التابعة لإدارة الواسطى الصحية، اليوم الأحد، بمستشفى سمسطا المركزي متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونعت مديرية الصحة ببنى سويف، الفقيدة، فى بيان نشرته على صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك"، جاء فيه: "بيان بمزيد من الحزن والأسى ينعي الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف والسادة الأطباء وجميع العاملين بالقطاع الصحى الدكتورة إيمان إبراهيم طبيب وحدة أطواب الصحية بالواسطى التي وافتها المنية اليوم الأحد ١٤ يونية بمستشفى سمسطا المركزي أثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد".

ومن جانبه نعى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، في بيان له، ببالغ الحزن والأسى وفاة طبيبة وحدة أطواب الصحية، معربًا عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الدكتورة الفقيدة وكافة أبناء القطاع الصحي، والتى قد استشهدت لأداء واجبها المهنى والوطنى، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها وأبناء بنى سويف جميعهم نعمة الصبر والسلوان.

وأكد محافظ بنى سويف على عظم مايقوم به جيش مصر الأبيض من جهود وتضحيات في مواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى تفانيهم وإخلاصهم الكبير فى أداء واجبهم المهنى والإنسانى تجاه أبناء وطنهم الغالى مصر، سائلًا المولى عزوجل أن يحفظ وطننا مصر من كل مكروه وسوء، وأن يرفع الوباء والبلاء.

وكان الدكتور عمرو نادي مدير مستشفى ناصر العام في بني سويف، أعلن، أمس السبت، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد عقب ظهور نتائج المسحة الخاصة به اليوم السبت وتأكد ايجابيتها للفيروس عقب ظهور الأعراض عليه وعزل نفسه منزليًا لمخالطته الحالات الإيجابية للفيروس.

وشارك طبيب الأطفال والذي كان يعمل نائبا لمدير مستشفى ناصر العام، منذ بداية أزمة فيروس كورونا كمسؤول عن فرز وعزل حالات الاشتباه بالفيروس قبل أن يتم ترقيته قبل أسبوع لمنصب مدير المستشفى ويُشتبه في إصابته بالفيروس قبل يومين عقب ظهور بعض الأعراض عليه اثر مخالطته للحالات الإيجابية التي جرى احتجازها في المستشفى، ويتأكد إصابته بالفيروس اليوم، عقب سحب عينة منه وتأكد ايجابيتها لفيروس كورونا.

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