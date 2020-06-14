عاجل| عودة الطيران أول يوليو بإجراءات احترازية

الأحد 14/يونيو/2020 - 06:18 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
انعقد منذ قليل المؤتمر المشترك لوزراء السياحة والآثار والطيران والإعلام، في مقر الأخيرة بمنطقة جاردن سيتي لشرح تطورات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقال وزير الدولة للإعلام إن المؤتمر جاء لتوضيح الإجراءات الاحترازية والضوابط المتبعة بعد فتح حركة الطيران والمزارات السياحية والأثرية بدءً من يوليو القادم.

وقال الطيار محمد منار وزير الطيران إن حركة الطيران ستعود بشكل كامل بدءً من أول يوليو بشكل كامل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية كاملة.

رقم قياسي جديد لإصابات ووفيات كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا.

وكشف عن تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وأضاف أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 42980 حالات من ضمنهم 11529 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1484 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير السياحة والاثار وزارة السياحة والاثار مصر مصابين بفيروس كورونا حجر صحى الفجر اتخاذ الاجراءات الوقائية

أخبار تهمك

الطبيب المصري الوحيد ضمن فريق "أكسفورد" يكشف تفاصيل لقاح الكورونا

منذ حوالي 20 ساعة

طلب مهم من عمرو أديب للحكومة بشأن الحج هذا العام

منذ حوالي 10 ساعات

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

هل فيروس كورونا مؤامرة؟.. فاروق الباز يكشف الحقيقة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

منذ حوالي 5 ساعات

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة بشأن المرشحين للرحيل عن الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يستعد لخطف ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عرض إماراتي ضخم لضم نجم جديد من الأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

آثار الغضب.. مواطن يمسح لعابه بفاترينة صيدلية بالغربية لنشر كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

منذ يوم

أول رد رسمي للمقاصة على اقتراب محمد إبراهيم من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موعد ذروة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الإداري يقضي بعدم قبول دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد: كريستيانو رونالدو بـ58 مليون يورو فقط

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

ممرات تعقيم للعاملين.. شاهد أعمال تطهير المتحف الكبير للمرة الثالثة

وزير السياحة والآثار يوجه تحذير مهم للمواطنين

أستاذ مناعة عن انخفاض معدل الإصابة بكورونا: هذا من فضل الله على مصر (فيديو)

امسك مخالفة.. زحام في سوق "التفتيش البحري" في البحيرة (صور)

"العناني": نتعامل بكفاءة عالية مع السياح الموجودين بمصر

اليوم.. مجلس الوزراء يناقش عودة الصلاة والنشاط الرياضي

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:28 م

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

01:23 م

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا (فيديو)

12:20 م

موعد ذروة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس

02:20 م

عرض إماراتي ضخم لضم نجم جديد من الأهلي

04:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: قطر تمول داعش لغزو إفريقيا بداية من الصومال