محمد رمضان يقلد أحمد زكي بطريقة مثيرة

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:02 م
محمد رمضان
محمد رمضان
فايقة محمد عادل
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي نبأ مشاركة محمد رمضان بمسلسل يجسد فيه حياة الفنان الراحل أحمد ذكي ، رقد أكد رمضان هذا الخبر بمشاركة متابعيه بڤيديو له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" ، قام فيه بتجسيد شخصية النجم الراحل أحمد ذكي أثناء استضافته سابقًا في برنامج كل يوم الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب .

وكتب رمضان علي الڤيديو معقبا : قولت زمان أتمني تجسيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل 'أحمد ذكي' ، وحاليا بعلن أن شاء الله عن مسلسلي القادم "الإمبراطور" أحمد ذكي في رمضان 2021 .

وتابع : ثقة في الله نجاح يليق بالنجم الكبير وبالجمهور العظيم.

وفي سياق متصل قد قام المخرج محمد سامي بالإتفاق مع المؤلف وحيد حامد لتقديم محمد رمضان قصة الفنان الراحل أحمد زكي ، ولم يتم حتى الآن الإتفاق أو التعاقد بشكل رسمي مع الشركة المنتجة.

وكان يتمنى الفنان محمد رمضان تجسيد أداور تشبه الفنان أحمدزكي لقدرته على تقليده وذلك منذ بداية مسيرته في عالم الفن.
يشار إلي أن من المقرر أن يقدم الفنان محمد رمضان، قصة حياة النجم الراحل أحمد زكي، في رمضان ٢٠٢٠ والمسلسل سيكون من تأليف وحيد حامد، وانتشرت أنباء أن المخرج سيكون محمد سامي.

جدير بالذكر أن رمضان قد شارك في رمضان الماضي بمسلسل 'البرنس' ، والذي تدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق ، وحقق من خلاله نجاحا ساحقا بمشاركة نخبة من الفنانين منهم " أحمد زاهر ، نجلاء بدر ، إدورد ، محمد علاء ، نور اللبنانية ، ريم سامي ، أحمد داش ، روچينا وآخرين.

https://www.instagram.com/p/CBa22R-D-hW/?igshid=س1vp95hghsg1sq

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