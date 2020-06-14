"المركزي" ينظم ورشة عمل لإلحاق البنوك المصرية في منصة بنى

نظم البنك المركزي مع صندوق النقد العربي ورشة عمل لإلحاق البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بمنصة "بنى" للمدفوعات العربية التابعة للمؤسسة الاقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل صندوق النقد العربي وذلك بمشاركة كبار المسؤولين من جميع البنوك في مصر.





وناقشت الورشة عملية التحاق البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية في منصة "بنى" وخطة العمل المقترحة، وتطرقت إلى المتطلبات التقنية والخطوات المطلوبة لضمان تسهيل ربطهم بالمنصة.





كما تخلل الورشة عرض للبنك المركزي المصري استعرض فيه أهم مميزات المنصة في تطوير خدمات الدفع في المنطقة والخدمات التي تقدمها للبنوك في تعزيز دورها في دعم الاستثمارات والتجارة البينية والروابط الاقتصادية مع الشركاء التجاريين لجمهورية مصر العربية. فيما اتم عدد من البنوك المصرية متطلبات المشاركة في المنصة بما في ذلك الإختبارات الفنية للربط.





وتأتي ورشة العمل بعد الاعلان عن تضمين الجنيه المصري في المنصة كإحدى العملات العربية التي سيتم استخدامها في تسوية المعاملات المالية، وهي العملة العربية التي تم الاعلان عنها بعد الدرهم الاماراتي والريال السعودي والدينار الأردني والدينار البحريني. كما تعتبرهذه الورشة الثالثة من سلسلة ورش مخصصة لإلحاق البنوك في كل دولة من الدول العربية.



