"المركزي" ينظم ورشة عمل لإلحاق البنوك المصرية في منصة بنى
الأحد 14/يونيو/2020 - 06:18 م
الفجر الاقتصادي
نظم البنك المركزي مع صندوق النقد العربي ورشة عمل لإلحاق البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بمنصة "بنى" للمدفوعات العربية التابعة للمؤسسة الاقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل صندوق النقد العربي وذلك بمشاركة كبار المسؤولين من جميع البنوك في مصر.
وناقشت الورشة عملية التحاق البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية في منصة "بنى" وخطة العمل المقترحة، وتطرقت إلى المتطلبات التقنية والخطوات المطلوبة لضمان تسهيل ربطهم بالمنصة.
كما تخلل الورشة عرض للبنك المركزي المصري استعرض فيه أهم مميزات المنصة في تطوير خدمات الدفع في المنطقة والخدمات التي تقدمها للبنوك في تعزيز دورها في دعم الاستثمارات والتجارة البينية والروابط الاقتصادية مع الشركاء التجاريين لجمهورية مصر العربية. فيما اتم عدد من البنوك المصرية متطلبات المشاركة في المنصة بما في ذلك الإختبارات الفنية للربط.
وتأتي ورشة العمل بعد الاعلان عن تضمين الجنيه المصري في المنصة كإحدى العملات العربية التي سيتم استخدامها في تسوية المعاملات المالية، وهي العملة العربية التي تم الاعلان عنها بعد الدرهم الاماراتي والريال السعودي والدينار الأردني والدينار البحريني. كما تعتبرهذه الورشة الثالثة من سلسلة ورش مخصصة لإلحاق البنوك في كل دولة من الدول العربية.
«بنى» منصة دفع متعددة العملات تقدم خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والعملات الدولية، وتتوفر فيها شروط الأهلية لمقاصة وتسوية المعاملات المالية العربية البينية وكذلك المعاملات المالية بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية.
وقال صندوق النقد العربي إن إطلاق المنصة يأتي تتويجاً للجهود المبذولة في الفترة الماضية بالتعاون مع المصارف المركزية والتجارية والمؤسسات المالية العالمية والإقليمية، مشيراً إلى أن منصة «بنى» تقدم إلى المشاركين حلول دفع حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية.
ويشكل إطلاق المنصة خطوة مهمة نحو تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية ودعم الروابط الاستثمارية مع الشركاء التجاريين للدول العربية في مختلف القارات. كما يشكل تطوراً مهماً في الأسواق المالية العربية، يتزامن مع بدء عملية التحاق أوائل المشاركين فيها من البنوك التجارية التي تم التعاون معها لتكون من رواد المستخدمين للمنصة على أن تتم تسوية أول عملية دفع بين البنوك العربية في الأيام المقبلة.
وقال الدكتور عبد الرحمن الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن إطلاق المنصة له أهمية استراتيجية في تشجيع وتنمية الأنشطة والمبادلات المالية والاستثمارية والتجارية العربية البينية والربط مع الشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية، آملاً أن تساهم المنصة في خدمة التكامل المالي وتساعد كذلك في توفير البيئة المشجعة لتطوير الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية.
وأكد الحميدي دعم محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ومجلس محافظي الصندوق ومجلس إدارته؛ جهود الصندوق في إنشاء المنصة، منوها بما تقدمه السلطات في الإمارات؛ دولة مقر صندوق النقد العربي، من تسهيلات كبيرة في هذا الشأن.
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