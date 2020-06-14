العكايشي في طريقه للرحيل عن الشحانية

الأحد 14/يونيو/2020 - 06:01 م
بوابة الفجر
وكالات
تسعى إدارة نادي الشحانية القطري برئاسة مناحي الشمري للإسراع في التعاقد مع مهاجم بديل للتونسي أحمد العكايشي الذي بات رحيله وشيكا عن النادي.

وذكرت صحيفة "الراية" القطرية اليوم الأحد أن إدارة الشحانية بدأت في فتح خطوط الاتصال مع عدد من المحترفين الأجانب للتعاقد مع لاعب جيد خلال الفترة الحالية ليحل بديلا للعكايشي الذي انتهى تعاقده مع النادي .

وأضافت الصحيفة أن الإدارة تسعى جاهدة لإقناع اللاعب بتجديد تعاقده حتى انتهاء الموسم الجاري والذي توقف طويلا بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الصحيفة إلى أن التعاقد مع مهاجم بديل في أسرع وقت تستهدف المساهمة في جهود الفريق نحو الهروب من شبح الهبوط.

وتستأنف مباريات دوري نجوم قطر بعد غياب أربعة أشهر يوم 24 يوليو المقبل.

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