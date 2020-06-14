حركة النهضة بتونس.. آخر أمل لأردوغان للعبور إلى ليبيا

الأحد 14/يونيو/2020 - 05:55 م
بوابة الفجر

يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتأمين حضور قوي للإخوان في المشهد الليبي، من خلال حركة النهضة، بالأخص بعد أن تمكن من الضغط على رئيس مليشيات طرابلس فايز السراج، بعد أن تحول إلى دمية يحركها وأداة طيعة يجندها مع مجموعة أخرى من رجاله من إخوان ليبيا.

ومن أمثالهم "علي الصلابي ورئيس العدالة والبناء محمد صوان، إضافة إلى خالد المشري، الذي يعد صاحب النفوذ الواسع بصفوف المجموعات المسلحة داخل طرابلس، وفق ما جاء من محللين سياسيين في الوضع الليبي.

وتعتمد خطة أردوغان على تكليف الغنوشي بدور محوري من خلال تحركات سرية واتصالات مع إخوان ليبيا.

ويشير المحللون إلى أن التحركات تهدف حشد الدعم لمليشيات طرابلس من جهة، وضمان ممر آمن لأنقرة عبر تونس نحو ليبيا، خصوصا من خلال جعل تونس قاعدة عبور، سواء من حيث السلاح والمقاتلين، أو قاعدة خروج عسكري لضرب أهداف تابعة للجيش الوطني الليبي.

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