التراجع يخيم على البورصات الخليجية في أول تعاملات الأسبوع.. والكويت تسجل خسائر فادحة

خيم التراجع على معظم البورصات الخليجية بنهاية يتعاملات أول جلسات الأسبوع اليوم الأحد، لتسجل الكويت أعلي الخسائر بعدما قال اتحاد المصارف إن البنوك لن توزع أرباحا نقدية.





وهوى المؤشر الكويتي 3.2 بالمئة، في أكبر تراجع ليوم واحد منذ أبريل نيسان، مع نزول سهم بنك الكويت الوطني أربعة بالمئة وإغلاق سهم بيت التمويل الكويتي على انخفاض 3.8 بالمئة.





ألغت هيئة أسواق المال الكويتية يوم الخميس جميع تداولات البورصة لجلسة الأربعاء بعدما هبطت أسهم البنوك عقب بيان اتحاد مصارف الكويت بشأن عدم توزيع البنوك أرباحا نقدية للعام 2020.





ونزل المؤشر الرئيسي بالبورصة السعودية 0.2 بالمئة. وتراجع سهم البنك السعودي الفرنسي 2.2 بالمئة في حين انخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.6 بالمئة.





وقالت أملاك العالمية السعودية للتمويل العقاري إنها ستمضي قدما في طرح عام أولي لنسبة 30 بالمئة من أ‭‭‭‬‬‬‬سهمها ببورصة الرياض.





وتراجع المؤشر الرئيسي في دبي 0.5 بالمئة مدفوعا بهبوط سهم دبي للاستثمار 4.8 بالمئة، مواصلا الخسائر التي تكبدها في الجلسة السابقة بعد انقضاء الحق في التوزيع النقدي للسهم، في حين نزل سهم أرابتك القابضة 1.3 بالمئة.





وفي أبوظبي، هبط المؤشر 0.4 بالمئة متأثرا بتراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.7 بالمئة.





وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.5 بالمئة مع تراجع سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات 1.9 بالمئة وهبوط سهم شركة الكهرباء والماء القطرية اثنين بالمئة.