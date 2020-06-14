الاعتراف بالحق فضيلة.. باسل الزوار يبعث نصيحة لمتابعيه
الأحد 14/يونيو/2020 - 06:37 م
فايقة محمد عادل
يحرص الفنان والإعلامي باسل الزوار مشاركة متابعيه بصور من حياته اليومية والفنية حيث شارك جمهوره بصورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"
وعلق قائلا : الإعتراف بالحق فضيلة ، ده عنوان قصة اليوم ، من زمان ودايما الناس اللي متعرفنيش بتقول عليا تنك وشايف نفسي ومش فريندلي وبعد كده لما يعرفوني بيعتذرولي ويقولوا احنا أسفين كنا ظالمينك وبجد مش عارفين ليه كنا فاكرينك كده.
وأضاف : تصالحت مع نفسي وبقيت متقبل الموضوع ومتعايش معاه وبقينا نتكلم علي الموضوع ده وبنضحك ، لحد ما جه يوم لا قيمة له ولقيت الشباب أخواتي بيقولولي احنا عرفنا السبب ، قمت متسك فيهم ومش سايبهم لحد ما قالولي "إني وأنا مش واخد بالي بيبقي شكلي مستفز "
وتابع : طبعا فهمتهم إني مقتنعوإنهم صح ولكن الحقيقة إني غير نقتنع تماما لأني ببقي حاسس إني مدي أكبر ابتسامة في العالم.
وأنهي حديثه قائلا : المهم اللي عايز أقوله لأن كل قصة بيكون فيها درس مستفاد ، الكتاب ما بيبنش من عنوانه ولا حاجة ، متحكمش علي الناس قبل ما تتعرف عليهم كويس ، إن بعد الظن إثم ، لو قابلتك قبل كده وحسيت إني شايف نفسي عليك ، اعرف إني غير قاصد ، أنا بكتب ده عشان زعلان أو حد عملي حاجة بالعكس تماما ، أنا أصلا سعيد وكنت بكتب حاجة ضحك لقيتها قلبت درس فقولت أكمل ، هاڤ فن.
وعلي صعيد آخر شارك باسل مؤخرا في مسلسل لعبة النسيان إخراج هاني خليفة ، تأليف تامر حبيب وبطولة كوكبة من الفنانين منهم "رجاء الجداوي ، دينا الشربيني ، أسماء جلال ، آدم وهدان ، محمود قابيل" .
وعلق قائلا : الإعتراف بالحق فضيلة ، ده عنوان قصة اليوم ، من زمان ودايما الناس اللي متعرفنيش بتقول عليا تنك وشايف نفسي ومش فريندلي وبعد كده لما يعرفوني بيعتذرولي ويقولوا احنا أسفين كنا ظالمينك وبجد مش عارفين ليه كنا فاكرينك كده.
وأضاف : تصالحت مع نفسي وبقيت متقبل الموضوع ومتعايش معاه وبقينا نتكلم علي الموضوع ده وبنضحك ، لحد ما جه يوم لا قيمة له ولقيت الشباب أخواتي بيقولولي احنا عرفنا السبب ، قمت متسك فيهم ومش سايبهم لحد ما قالولي "إني وأنا مش واخد بالي بيبقي شكلي مستفز "
وتابع : طبعا فهمتهم إني مقتنعوإنهم صح ولكن الحقيقة إني غير نقتنع تماما لأني ببقي حاسس إني مدي أكبر ابتسامة في العالم.
وأنهي حديثه قائلا : المهم اللي عايز أقوله لأن كل قصة بيكون فيها درس مستفاد ، الكتاب ما بيبنش من عنوانه ولا حاجة ، متحكمش علي الناس قبل ما تتعرف عليهم كويس ، إن بعد الظن إثم ، لو قابلتك قبل كده وحسيت إني شايف نفسي عليك ، اعرف إني غير قاصد ، أنا بكتب ده عشان زعلان أو حد عملي حاجة بالعكس تماما ، أنا أصلا سعيد وكنت بكتب حاجة ضحك لقيتها قلبت درس فقولت أكمل ، هاڤ فن.
وعلي صعيد آخر شارك باسل مؤخرا في مسلسل لعبة النسيان إخراج هاني خليفة ، تأليف تامر حبيب وبطولة كوكبة من الفنانين منهم "رجاء الجداوي ، دينا الشربيني ، أسماء جلال ، آدم وهدان ، محمود قابيل" .