الاعتراف بالحق فضيلة.. باسل الزوار يبعث نصيحة لمتابعيه

الأحد 14/يونيو/2020 - 06:37 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
يحرص الفنان والإعلامي باسل الزوار مشاركة متابعيه بصور من حياته اليومية والفنية حيث شارك جمهوره بصورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وعلق قائلا : الإعتراف بالحق فضيلة ، ده عنوان قصة اليوم ، من زمان ودايما الناس اللي متعرفنيش بتقول عليا تنك وشايف نفسي ومش فريندلي وبعد كده لما يعرفوني بيعتذرولي ويقولوا احنا أسفين كنا ظالمينك وبجد مش عارفين ليه كنا فاكرينك كده.

وأضاف : تصالحت مع نفسي وبقيت متقبل الموضوع ومتعايش معاه وبقينا نتكلم علي الموضوع ده وبنضحك ، لحد ما جه يوم لا قيمة له ولقيت الشباب أخواتي بيقولولي احنا عرفنا السبب ، قمت متسك فيهم ومش سايبهم لحد ما قالولي "إني وأنا مش واخد بالي بيبقي شكلي مستفز "

وتابع : طبعا فهمتهم إني مقتنعوإنهم صح ولكن الحقيقة إني غير نقتنع تماما لأني ببقي حاسس إني مدي أكبر ابتسامة في العالم.

وأنهي حديثه قائلا : المهم اللي عايز أقوله لأن كل قصة بيكون فيها درس مستفاد ، الكتاب ما بيبنش من عنوانه ولا حاجة ، متحكمش علي الناس قبل ما تتعرف عليهم كويس ، إن بعد الظن إثم ، لو قابلتك قبل كده وحسيت إني شايف نفسي عليك ، اعرف إني غير قاصد ، أنا بكتب ده عشان زعلان أو حد عملي حاجة بالعكس تماما ، أنا أصلا سعيد وكنت بكتب حاجة ضحك لقيتها قلبت درس فقولت أكمل ، هاڤ فن.

وعلي صعيد آخر شارك باسل مؤخرا في مسلسل لعبة النسيان إخراج هاني خليفة ، تأليف تامر حبيب وبطولة كوكبة من الفنانين منهم "رجاء الجداوي ، دينا الشربيني ، أسماء جلال ، آدم وهدان ، محمود قابيل" .

أخبار تهمك

آثار الغضب.. مواطن يمسح لعابه بفاترينة صيدلية بالغربية لنشر كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عرض إماراتي ضخم لضم نجم جديد من الأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

مفاجأة بشأن المرشحين للرحيل عن الزمالك

منذ أقل من ساعتين

أول رد رسمي للمقاصة على اقتراب محمد إبراهيم من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

منذ يوم

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

منذ حوالي 5 ساعات

هل فيروس كورونا مؤامرة؟.. فاروق الباز يكشف الحقيقة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

ريال مدريد: كريستيانو رونالدو بـ58 مليون يورو فقط

منذ حوالي 4 ساعات

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

منذ حوالي 3 ساعات

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

طلب مهم من عمرو أديب للحكومة بشأن الحج هذا العام

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الإداري يقضي بعدم قبول دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الزمالك يستعد لخطف ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موعد ذروة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس

منذ حوالي 4 ساعات

الطبيب المصري الوحيد ضمن فريق "أكسفورد" يكشف تفاصيل لقاح الكورونا

منذ حوالي 20 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:28 م

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

01:23 م

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا (فيديو)

12:20 م

موعد ذروة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس

02:20 م

عرض إماراتي ضخم لضم نجم جديد من الأهلي

04:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: قطر تمول داعش لغزو إفريقيا بداية من الصومال