الاعتراف بالحق فضيلة.. باسل الزوار يبعث نصيحة لمتابعيه

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يحرص الفنان والإعلامي باسل الزوار مشاركة متابعيه بصور من حياته اليومية والفنية حيث شارك جمهوره بصورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"



وعلق قائلا : الإعتراف بالحق فضيلة ، ده عنوان قصة اليوم ، من زمان ودايما الناس اللي متعرفنيش بتقول عليا تنك وشايف نفسي ومش فريندلي وبعد كده لما يعرفوني بيعتذرولي ويقولوا احنا أسفين كنا ظالمينك وبجد مش عارفين ليه كنا فاكرينك كده.



وأضاف : تصالحت مع نفسي وبقيت متقبل الموضوع ومتعايش معاه وبقينا نتكلم علي الموضوع ده وبنضحك ، لحد ما جه يوم لا قيمة له ولقيت الشباب أخواتي بيقولولي احنا عرفنا السبب ، قمت متسك فيهم ومش سايبهم لحد ما قالولي "إني وأنا مش واخد بالي بيبقي شكلي مستفز "



وتابع : طبعا فهمتهم إني مقتنعوإنهم صح ولكن الحقيقة إني غير نقتنع تماما لأني ببقي حاسس إني مدي أكبر ابتسامة في العالم.



وأنهي حديثه قائلا : المهم اللي عايز أقوله لأن كل قصة بيكون فيها درس مستفاد ، الكتاب ما بيبنش من عنوانه ولا حاجة ، متحكمش علي الناس قبل ما تتعرف عليهم كويس ، إن بعد الظن إثم ، لو قابلتك قبل كده وحسيت إني شايف نفسي عليك ، اعرف إني غير قاصد ، أنا بكتب ده عشان زعلان أو حد عملي حاجة بالعكس تماما ، أنا أصلا سعيد وكنت بكتب حاجة ضحك لقيتها قلبت درس فقولت أكمل ، هاڤ فن.



وعلي صعيد آخر شارك باسل مؤخرا في مسلسل لعبة النسيان إخراج هاني خليفة ، تأليف تامر حبيب وبطولة كوكبة من الفنانين منهم "رجاء الجداوي ، دينا الشربيني ، أسماء جلال ، آدم وهدان ، محمود قابيل" .