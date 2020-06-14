برلمانية تقترح استراتيجة لتأهيل المعلمين للتعليم عن بُعد

قالت انيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن أزمة فيروس كورونا المستجد أظهرت الحاجة الملحة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال التعليم، لاسيما وأن تلك الفترة تتطلب الالتزام بالمنازل وعدم السماح بأي تجمعات أو استكمال الدراسة، الأمر الذي يتطلب التحول السريع لهذا النوع من التعلم حتى يتمكن الطلاب من أداء دراستهم بشكل طبيعي ومنتظم.

وأعلنت النائبة انيسة حسونة، تقدمها باقتراح برغبة بشأن وضع استراتيجية للتوسع في التعليم عن بُعد وتأهيل المعلمين للتعامل مع الطلاب من خلال التكنولوجيا الحديثة.

وأعلنت النائبة انيسة حسونة، تقدمها باقتراح برغبة بشأن وضع استراتيجية للتوسع في التعليم عن بُعد وتأهيل المعلمين للتعامل مع الطلاب من خلال التكنولوجيا الحديثة.

وقد لجأت وزارة التربية والتعليم إلى استخدام عدد من وسائل التعلم عن بُعد في عملية تسليم المشروعات البحثية، ولم تؤتي بثمار إيجابية على الشكل المطلوب، وحدثت عدة تخبطات في تقبل الطلاب والمعلمين هذا الشكل الجديد من التعلم.





وأرجعت عضو البرلمان ذلك إلى الافتقاد إلى وجود إستراتيجية توضح عملية التعلم عن بُعد، فضلا عن أن المعلمين غير مؤهلين للتعامل مع هذا النوع الجديد من التكنولوجيا، الأمر الذي أدى إلى حدوث تخبطات في فهم واستيعاب هذا التعلم لدى الطلاب وأولياء امورهم والمعلمين.





وقالت: المعلمون ما زالوا يتعاملون مع الأساليب التعليمية التقليدية التي اعتاد التعامل من خلالها في المدارس، وهو نظام التعامل المباشر مع الطالب وإيصال كافة المعلومات من خلال الحضور إلى المدرسة أو التعامل في الدروس الخصوصية.





واقترحت انيسة حسونة، وضع استراتيجية واضحة وممنهجة من قبل الهيئات التعليمية المتخصصة التابعة لوزارة التربية والتعليم، لتدريس وشرح التعامل بنظام التعليم عن بُعد للمعلمين، وتنظيم دورات تدريبية لهم علي كيفية استخدامه وتوضيح الفرق بينه وبين نظام التعليم التقليدي.





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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى الأمس.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا.





وكشف عن تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وأوضح أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وأضاف أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 42980 حالات من ضمنهم 11529 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1484 حالة وفاة.



