ملخص واهداف مباراة أتلتيك بيلباو ضد أتلتيكو مدريد ‎ 1/1في الدوري الاسباني (فيديو)

أ تلتيك بيلباو ضد أتلتيكو مدريد | تعادل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني مع نظيره أتلتيك بيلباو بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهم ظهر اليوم الأحد الموافق 14/6/2020، على ملعب "سان ماميس"، في إطار منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الاسباني الممتاز "الليجا" لموسم 2019/2020.

اهداف مباراة أتلتيك بيلباو ضد أتلتيكو مدريد في الليجا

تقدم اللاعب إيكار مونياين لصالح فريق أتلتيك بيلباو في الدقيقة 37 من أحداث الشوط الأول، ثم تعادل للروخى بلانكوس دييجو كوستا في الدقيقة 39، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1/1.





بهذة النتيجة، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى النقطة 46 محتلًا المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما يحتل أتلتيك بيلباو المركز العاشر برصيد 38 نقطة .





وإستطاع دييجو كوستا إلى كسر صيامه التهديفي فى الليجا، حيث أحرز هدفه الأول فى المسابقة مع الأتليتي منذ أكتوبر 2019 أمام أتلتيك بيلباو.





وتضامن كوستا مهاجم اتلتيكو مدريد مع فيرجينيا توريسيلا لاعبة فريق السيدات التي خضعت مؤخرًا لتدخل طارئ وعملية جراحية قبل 3 أسابيع لاستئصال ورم حميد في المخ، حيث قام برفع قميصها الذى يحمل رقم 14 بعد تسجيل الهدف.





كما قام قائدي أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو، كوكي ومونياين بوضع بعض الزهور في المدرجات كنصب تذكاري لروح ضحايا فيروس كورونا، قبل إنطلاق المباراة.