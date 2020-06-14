آرسنال يحسم مصير النني

كشفت تقارير عالمية، عن حسم مسئولو نادى أرسنال الإنجليزى لمصير الدولي المصري محمد النني المعار حاليا لبشكتاش التركي.

وأكد موقع جول العالمي، أن آرسنال استقر على رحيل محمد الننى لاعب، وسط منتخب مصر والمعار حالياً لصفوف بشكتاش التركى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتابع موقع "جول" العالمى، أن أرسنال منح الضوء الأخضر للأندية الراغبة فى ضم محمد الننى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، للتحرك من أجل تقديم عرض رسمى، بعدما تأكد خروج اللاعب من حسابات ميكيل أرتيتا المدير الفنى للفريق اللندنى فى الموسم الجديد.

وأوضح الموقع أن نادى أرسنال يسعى حالياً لتسويق محمد الننى وكذلك هنريك مختاريان المعار إلى روما بعدما فشل اللاعبان فى إثبات جدارتهما على البقاء مع الفريق.

وكان النني قد انضم لصفوف بشكتاش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، بعد معاناته من عدم المشاركة فى المباريات مع فريق أرسنال.