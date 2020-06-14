طبيب يكشف عن ظاهرة غريبة بين الأطفال مصابي كورونا (فيديو)

الأحد 14/يونيو/2020 - 06:11 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور أرساني إبراهيم، الطبيب بقسم الطوارئ في مستشفى الأطفال في سياتل بولاية واشنطن الأمريكية، إن نسبة إصابة الأطفال بفيروس كورونا أقل بكثير من البالغين، ولكن هناك أطفال تُصاب بأزمات تنفسية، وبعضهم يحتاج لدخول العناية المركز، ولكن ليس بنفس نسبة البالغين.

وأضاف "إبراهيم"، في حواره عبر "سكايب" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن هناك ظاهرة غريبة ظهرت مؤخرًا في الاطفال المصابين بكورونا، وهي متلازمة التهاب الأجهزة، والتي تجعل جسم الطفل يكون أجسام مضادة تهاجم عدة أجهزة في الجسم نفسه بدلًا من مهاجمة فيروس كورونا.
   

وأوضح الطبيب بقسم الطوارئ في مستشفى الأطفال في سياتل بولاية واشنطن الأمريكية، أن أعراض الإصابة بكورونا بالنسبة للأطفال تكون مختلفة عن الكبار وتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من 4 أيام مع احتقان في الزور، مع وجود مشاكل في الجهاز الهضمي تتمثل في وجع بطن وإسهال وقيء وطفح جلدي، وهذا لا يوجد بكثرة في البالغين، منوهًا بأنه أعراض الكورونا في الأطفال تكون بسيطة جدًا، وتبدأ تظهر من أسبوعين لـ 6 أسابيع، مشيرًا إلى أن أول اعراض إصابة بكورونا على الأطفال تتمثل في ارتفاع شديد في درجة الحرارة وآلم البطن.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 42980 حالات من ضمنهم 11529 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1484 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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