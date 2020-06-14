الإمارات ضمن أفضل 11 دولة في مكافحة جائحة فيروس كورونا

جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أفضل 11 دولة على مستوى العالم في التعامل ومكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19"، بحسب تقرير أعدته مجلة "تايم" الأمريكية على موقعها.





وقالت المجلة الأمريكية في تقريرها: إن "الإمارات نجحت باحتواء التفشي، ولم تزد الوفيات فيها على 284 حالة من 40.507 إصابات"، لافتة إلى أنها نجحت في المكافحة وسط ظروف خارجية صعبة، أهمها التراجع بأسعار النفط.





وضمت المعايير التي اعتمدتها المجلة لاختيار الإمارات في لائحتها، التي ضمت ألمانيا واليونان وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة وأستراليا ونيوزيلندا وإيسلندا والأرجنتين وكندا، اتخاذها تدابير صارمة للتباعد الاجتماعي، وإعلان الحجر العام وحظر التجول، ومنع الاحتفالات والتجمهر، وقيامها بحملات تنظيف وتعقيم، والحد من الوفيات لأقل من 300 حالة، وفرضها غرامة تعادل 5.500 دولار على من ينشر معلومات طبية بشأن الفيروس تتعارض مع البيانات الرسمية.





كما اعتمدت المعايير نفسها في اختيارها للدول الـ 10 الأخرى باللائحة التي شاركت بإعدادها مجموعة"Eurasia Group" المتخصصة منذ تأسيسها في 1998 بنشر تقارير عن المخاطر المتنوعة.





وكانت الإمارات، قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، إجراء أكثر من 44,000 فحص جديد للكشف عن المصابين بفيروس كورونا على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.





وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7,898 مليون إصابة، بينهم أكثر من 433 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,058 مليون حالة شفاء.





وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.





وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.





ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.



