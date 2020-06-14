مفاوضات الوحدة السعودي مع محمد أوناجم

الأحد 14/يونيو/2020 - 05:33 م
محمد اوناجم
محمد اوناجم
علي خلاف
تحدثت تقارير صحفية مغربية عن اقتراب الوحدة السعودي من التعاقد مع الدولي المغربي محمد أوناجم جناح الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

مفاوضات الوحدة السعودي مع محمد أوناجم 

تحدث تقرير إخباري مغربي، عن اقتراب الدولي محمد أوناجم صانع ألعاب الزمالك، من الرحيل عن صفوف الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت إذاعة "راديو مارس" المغربيي، نقلًا عن مصادر سعودية، إن نادي الوحدة السعودي تقدم بعرض مالي مغري من أجل ضم محمد أوناجم، بلغ 5 ملايين و348 ألف دولار.

وأكد "راديو مارس" أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وافق على تحصيل المبلغ على 4 دفعات وهوا ما يؤكد اقتراب المغربي محمد أوناجم من مغادرة قلعة ميت عقبة في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضح التقرير، أن الوحدة السعودي لا يمانع تلبية شروط الزمالك وذلك لاقتناع الأورجوياني دانيال كارينيو مدرب الفريق بمؤهلات أوناجم الفنية والبدنية.

وانضم أوناجم للزمالك بداية الموسم الجاري قادمًا من صفوف الوداد مقابل مليون ونصف مليون دولار، مع انتقال الكونغولي كابونجو كاسونجو على سبيل الإعارة للفريق المغربي.

عودة النشاط الرياضي في مصر

وفي سياق تقرر عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف يونيو الجاري ، بناءا على قرار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تستعد لاستئناف النشاط وفقا لقرارات رئيس الوزراء، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن عودة النشاط الرياضي ستكون مع وضع ضوابط واجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد

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