فنية الملاكمة الإماراتي تدرس عودة تدريبات المنتخب

الأحد 14/يونيو/2020 - 05:32 م
بوابة الفجر
وكالات
تبحث اللجنة الفنية باتحاد الإمارات للملاكمة، خلال اجتماعها غداً الإثنين، برئاسة عبد الله الزعابي آخر المستجدات الخاصة ببرنامج إعداد المنتخب الوطني للمشاركات المحلية والدولية، في مرحلة ما بعد العودة للتدريبات الجماعية.

أكد المدير الفني للمنتخب عضو اللجنة الفنية، محمد مصبح الشبلي، أن اللاعبين والمدربين جاهزون للعودة للتدريب في صالة الاتحاد مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية بما فيها تعقيم الصالة، والفحص الطبي، والتباعد الاجتماعي.

وقال الشبلي: "اللجنة تضم في تشكيلها عضو مجلس إدارة الاتحاد، عضو لجنة الشباب بالاتحاد الآسيوي، عمر شامس، ونائب رئيس اللجنة الفنية، سلطان الحرمي، ورئيس لجنة الحكام، عمر الجابري، وسكرتير تنفيذي الاتحاد، علي سلامة".

وأضاف: "إلى جانب بحث تصورات عودة النشاط الرياضي، وآليات استئناف التدريبات بالصالات، سيتم بحث تحديات مراكز التدريب، وكيفية تفعيل نشاطها في المرحلة المقبلة، لأن المراكز هي الأجنحة الحقيقية التي يحلق بها الاتحاد حيث تكتشف المواهب في سن مبكرة، وتقوم بصقلها وتأهيلها للمنتخبات الوطنية، ومن أبرز المراكز التي يتم الاعتماد عليها تلك الموجودة في العين وأبوظبي والشامخة ودبي".

وعن مقترحاته لآليات عودة التدريبات في صالة الاتحاد في أبوظبي، قال إنه بداية سيتم تعقيم الصالة، ثم فحص اللاعبين، وقياس حرارة كل شخص يدخل الصالة، والفصل بين منتخبات الكبار والشباب والناشئين في فترات التجمع، بحيث لا يزيد عدد المتواجدين عن 6 لاعبين في الحصة التدريبية، مع توفير التباعد الاجتماعي بينهم خلال التدريب نفسه، وتعقيم الأجهزة والأدوات بعد كل حصة تدريبية.

وعن البطولات المحلية والدولية التي من المطروح المشاركة بها هذا الموسم، قال: "لدينا 5 بطولات محلية لم تقم بسبب فترة التوقف، ندرس إقامة من بطولتين إلى ثلاثة منها، بالإضافة إلى المشاركة في بطولتين دوليتين خارجيتين لضمان تجهيز اللاعبين لجولة التأهيل المقبلة بباريس في عام 2021 لأولمبياد طوكيو"، منوهاً بوجود لاعبين مميزين يملكون قدرات كبيرة، وبالتالي فإن الأمل قائم في التأهل لطوكيو، وهذا الأمل لا يقتصر على اللاعبين المعروفين والمعتاد وجودهم في القائمة، ولكنها ستضم ملاكم آخر تم الاتفاق معه للانضمام للمنتخب.

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