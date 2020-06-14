آرسنال يزاحم ميلان على ضم نجم ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن آرسنال الإنجليزي يسعى لمنافسة ميلان الإيطالي وذلك من أجل التعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش نجم هجوم ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن آرسنال يرغب في التوقيع مع يوفيتش وذلك من أجل تعويض رحيل أحد نجمي الفريق بيير إيمريك أوباميانج أو ألكسندر لاكازيت.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن آرسنال يعلم تمامًا بأن يوفيتش يمّر بأوقات صعبة مع الملكي وسيقدمون عرضًا أفضل من العرض الذي سيقدمه ميلان.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأن العديد من التقارير الصحفية كانت قد أشارت في الفترة الأخيرة إلى أن ميلان يستهدف التعاقد مع يوفيتش في الميركاتو الصيفي المقبل على سبيل الإعارة لمدة موسمين مع وجود بند خيار الشراء.