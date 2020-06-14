آرسنال يزاحم ميلان على ضم نجم ريال مدريد

الأحد 14/يونيو/2020 - 05:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن آرسنال الإنجليزي يسعى لمنافسة ميلان الإيطالي وذلك من أجل التعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش نجم هجوم ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وأكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن آرسنال يرغب في التوقيع مع يوفيتش وذلك من أجل تعويض رحيل أحد نجمي الفريق بيير إيمريك أوباميانج أو ألكسندر لاكازيت.


وأوضحت الصحيفة البريطانية أن آرسنال يعلم تمامًا بأن يوفيتش يمّر بأوقات صعبة مع الملكي وسيقدمون عرضًا أفضل من العرض الذي سيقدمه ميلان.


وأفادت الصحيفة البريطانية بأن العديد من التقارير الصحفية كانت قد أشارت في الفترة الأخيرة إلى أن ميلان يستهدف التعاقد مع يوفيتش في الميركاتو الصيفي المقبل على سبيل الإعارة لمدة موسمين مع وجود بند خيار الشراء.

أخبار تهمك

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة بشأن المرشحين للرحيل عن الزمالك

منذ ساعة و 25 دقيقة

أول رد رسمي للمقاصة على اقتراب محمد إبراهيم من الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

ريال مدريد: كريستيانو رونالدو بـ58 مليون يورو فقط

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يستعد لخطف ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الإداري يقضي بعدم قبول دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

موعد ذروة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس

منذ حوالي 4 ساعات

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

آثار الغضب.. مواطن يمسح لعابه بفاترينة صيدلية بالغربية لنشر كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 22 دقيقة

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

منذ يوم

طلب مهم من عمرو أديب للحكومة بشأن الحج هذا العام

منذ حوالي 9 ساعات

هل فيروس كورونا مؤامرة؟.. فاروق الباز يكشف الحقيقة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عرض إماراتي ضخم لضم نجم جديد من الأهلي

منذ ساعتين

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

الطبيب المصري الوحيد ضمن فريق "أكسفورد" يكشف تفاصيل لقاح الكورونا

منذ حوالي 19 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:28 م

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

01:23 م

موعد ذروة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس

02:20 م

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا (فيديو)

12:20 م

الزمالك يستعد لخطف ثلاثي الأهلي

01:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: قطر تمول داعش لغزو إفريقيا بداية من الصومال