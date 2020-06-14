25 كشفًا أثريًا عملاقًا.. 6 سنوات من الإنجازات في عهد السيسي

الأحد 14/يونيو/2020 - 05:28 م
أرشيفية
أرشيفية
حسام زيدان
شهدت الستة أعوام الماضية تركيزًا من الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قطاع الآثار المصرية بمختلف عصورها، حيث تعددت المشروعات والاكتشافات الأثرية التي تؤسس لبنية سياحية قوية تنمي المقصد السياحي المصري وتجعله في مقدمه المقاصد المرشحة للزيارة، وعبر التقرير التالي نتعرف 25 كشفًا أثريًا ضخمًا في 6 أعوام.

عام 2104
شهد عام 2014 عدد من الاكتشافات الأثرية بلغت 6 اكتشافات الأثرية
اكتشاف مقبرة رئيس سجلات الجيش المصري ورسول الملك للحكام الأجانب (وزير خارجية) ويدعى "باسر" من الأسرة العشرين بمنطقة سقارة الأثرية. 
اكتشاف تابوت لم يمس من قبل، في مقبرة الوزير أمنحتب حوي في منطقة العساسيف بالأقصر بداخله مومياء "مغني آمون" أثناء أعمال الحفائر التي تجريها البعثة الأثرية الأسبانية العاملة هناك بالتعاون مع وزارة الآثار. 
اكتشاف مقبرة رئيس المخازن وصانعي الجعة للإلهة موت في عصر الرعامسة بالأقصر. 
اكتشاف مقبرة ترجع لعصر ما قبل الأسرات فيما قبل عصر موحد قطري البلاد "الملك نعرمر"، الأسرة الأولي في الكوم الأحمر بالقرب من أسوان. 
اكتشاف معبد من الحجر الجيري يعود إلي عصر الملك البطلمي بطليموس الثاني 282-246 ق.م، في منطقة جبل النور الأثرية الواقعة بالبر الشرقي في محافظة بني سويف.

عام 2105 
شهد هذا العام عدة افتتاحات مهمة منها 5 اكتشافات أثرية بارزة وهي: 
اكتشاف مقبرة أثرية تسجل اسم ملكة فرعونية جديدة لم تكن معروفة لعلماء الآثار من قبل، تدعى "خنتكاوس الثالثة". 
اكتشاف التحصينات العسكرية المعروفة بحائط الأمير بموقع تل حبوة في الإسماعيلية. 
اكتشاف جبانة أثرية تعود إلي العصر اليوناني الروماني بها 20 مسرجة و18 قنينة زجاجية والعديد من الأواني الفخارية، وذلك أثناء إحباط محاولة للحفر خلسة أسفل إحدى المنازل بجبل مهران بمنطقة مينا البصل بالإسكندرية. 
اكتشاف أقدم حالات الإصابة بسرطان الثدي، والتي أصيبت بها إحدى السيدات البالغات من نهاية عصر الأسرة السادسة. 
الكشف عن مقر الجيش المصري في عصر الدولة الحديثة بشمال سيناء. 

عام 2016
شهد هذا العام عدة اكتشافات مهمة وكان أبرزها: 
اكتشفت بعثة مشروع أسوان كوم أمبو الأثري (AKAP) بالتعاون مع جامعتي "بولونيا" و"يال" أول حالة للإصابة بداء الإسقربوط (نقص فيتامين ج) في مصر القديمة، أثناء أعمال التنقيب الأثري في منطقة نجع قرميلة في أسوان التي يرجع تاريخها إلى عصر ما قبل الأسرات (3800-3600 ق.م). 

عام 2018 
شهد عام 2108 عدد كبير من الاكتشافات الأثرية بلغت 10 اكتشافات وهي: 
اكتشاف مقبرة حتبت في منطقة أهرامات الجيزة. 
اكتشاف مجموعة من الدفنات وورشة للتحنيط جنوب هرم أوناس في سقارة. 
اكتشاف تمثال أبو الهول وعدد من اللوحات في مشروع تخفيض المياه الجوفية بمعبد كوم أمبو. 
اكتشاف 3 مقابر ترجع لعصر الدولة الحديثة أعيد استخدامها في العصر المتأخر كجبانة للقطط. 
اكتشاف أربع مقابر ترجع الى الدولة القديمة. 
اكتشاف مقبرة جديدة في العساسيف بالأقصر. 
اكتشاف مدخل المقبرة رقم TT28. 
اكتشاف لوحة وتابوتين أمام المقبرة رقم TT33 بنفس الموقع. 
اكتشاف ٤٥٠٠ قطعة أثرية جديدة تخص تمثال الملك بسماتيك الأول، في منطقة المطرية عن طريق البعثة المصرية الألمانية. 
اكتشاف أحد أقدم القرى المعروفة حتي الآن بمنطقة الدلتا وترجع إلي العصر الحجري الحديث، في منطقة تل السمارة بمحافظة الدقهلية بواسطة بعثة مصرية فرنسية مشتركة 

عام 2019 
في عام 2019 تم اكتشاف عدد من الاكتشاف الأثرية الهامة أبرزها خبيئة العساسيف وهي: 
اكتشاف 3 آبار دفن وعدد كبير من المومياوات في منطقة آثار تونا الجبل بمحافظة المنيا. 
اكتشاف 30 تابوت مغلق محتفظة بألوانها بواسطة بعثة وزارة الآثار في العساسيف بالأقصر. 
اكتشاف عدد كبير من مومياوات القطط والحيوانات المقدسة والتماثيل المعبودات في منطقة البوباسطيون بسقارة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير السياحة والاثار مقابر مصر بوابة الفجر الفجر السيسي الاكتشافات الاثرية الاثار

أخبار تهمك

الزمالك يستعد لخطف ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة بشأن المرشحين للرحيل عن الزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

منذ ساعتين و 43 دقيقة

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الإداري يقضي بعدم قبول دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

منذ يوم

أول رد رسمي للمقاصة على اقتراب محمد إبراهيم من الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

طلب مهم من عمرو أديب للحكومة بشأن الحج هذا العام

منذ حوالي 9 ساعات

ريال مدريد: كريستيانو رونالدو بـ58 مليون يورو فقط

منذ حوالي 4 ساعات

موعد ذروة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس

منذ حوالي 4 ساعات

هل فيروس كورونا مؤامرة؟.. فاروق الباز يكشف الحقيقة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

آثار الغضب.. مواطن يمسح لعابه بفاترينة صيدلية بالغربية لنشر كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 20 دقيقة

عرض إماراتي ضخم لضم نجم جديد من الأهلي

منذ ساعتين

الطبيب المصري الوحيد ضمن فريق "أكسفورد" يكشف تفاصيل لقاح الكورونا

منذ حوالي 19 ساعة

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

التفاصيل الكاملة لكشف سقارة الأثري صباح اليوم (صور)

بعد الكشف الأثري.. شاهد مقبرة القطة "باستت" من الداخل (صور)

العناني: 2018 كان حافلًا بالاكتشافات الآثرية

نرصد الاكتشافات الأثرية في عام.. وأكتوبر ونوفمبر الأكثر حظًا (حصاد 2018)

29 اكتشافًا أثريًا.. ننشر إنجازات وزارة الآثار خلال عام (صور)

عرض تابوت الملكة تاوسرت بمتحف الأقصر لأول مرة منذ اكتشافه

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:28 م

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

01:23 م

موعد ذروة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس

02:20 م

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا (فيديو)

12:20 م

الزمالك يستعد لخطف ثلاثي الأهلي

01:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: قطر تمول داعش لغزو إفريقيا بداية من الصومال