3 مكاسب جناها الزمالك من تجديد عقده مع كارتيرون

الأحد 14/يونيو/2020 - 05:25 م
كارتيرون
كارتيرون
علي خلاف
أعلن نادي الزمالك تجديد عقد مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول لمدة موسم إضافي بعد تحقيقه لقبين في أقل من أسبوع.

كارتيرون يوقع على عقود التجديد للزمالك
وأعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك من خلال فيديو نشر على قناة الزمالك الرسمية، تجديد عقد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بعد سلسلة النتائج المميزة مع الفارس الأبيض وآخرها تحقيق لقب بطولة السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا، ولقب السوبر المصري أمام الأهلي الغريم التقليدي.

مكاسب حققها الزمالك من تجديد عقد كارتيرون
ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز ثلاثة مكاسب حققها الزمالك من تجديد عقد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي وإليكم التفاصيل:-

1- الاستقرار داخل الفريق الأبيض
تجديد عقد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون سيحدث نوع مع أنواع الاستقرار المعنوي داخل صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لاسيما وأن الفريق الأبيض متبقي له مباريات حاسمه في بطولة دوري أبطال أفريقيا وكذلك بطولتي الدوري المصري وكأس مصر.

2- قتل الشائعات حول الفريق الأبيض
مرحلة ما قبل تجديد باتريس كارتيرون شهدت العديد من الاخبار والتقارير التي أفادت اقتراب رحيل الفرنسي عن الزمالك إلى النجم الساحلي التونسي وهوا ما نفته إدارة القلعة البيضاء بعد قرار التجديد للمدرب.

3- مزيد من البطولات
فال المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون أصبح سعيداً بالنسبة لجماهير الزمالك بعد حصده بطولتين في أقل من أسبوع واحد الاولى كانت كأس السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا والثانية كانت السوبر المصري أمام الأهلي الغريم التقليدي، وبالتالي فإن استمرار المدرب سيعطي فرص كبيرة للفريق الكروي الأول لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا بعد وصول الفريق إلى دور نصف النهائي.

عودة النشاط الرياضي في مصر
وفي سياق متصل تقرر عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف يونيو الجاري، بناءا على قرار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تستعد لاستئناف النشاط وفقا لقرارات رئيس الوزراء، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن عودة النشاط الرياضي ستكون مع وضع ضوابط واجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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