زلزال يضرب شرق تركيا بقوة 5.7 درجة

Advertisements

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأحد، عن رصد زلزالا بقوة 5.7 درجة ضرب ولاية بينغول شرق تركيا.



وأوضحت إدارة الكوارث التركية، أنه تم رصد الزلزال في الساعة 17:24 بالتوقيت المحلي في منطقة كارليوف بولاية بينغول، مشيرة إلى أن الهزات الأرضية تم إحساسها في الولاية المجاورة.



وقام وزير البيئة التركي مراد كوروم ، بإرسال فرق إسعاف إلى المنطقة، مشددا على أن السلطات تتابع الأوضاع هناك بدقة.



وبدوره، قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن قوة الزلزال شرق تركيا بلغت في بعض المناطق 5.9 درجة، مشيرا إلى أن مصدره يقع في عمق 5 كيلومترات.