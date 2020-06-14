الأردن: تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأحد 14/يونيو/2020 - 05:18 م
بوابة الفجر

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، عن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للإصابات داخل البلاد إلى 961 إصابة.

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن الحالات توزعت على 7 حالات مخالطة لمصابين، وحالة قادمة من دولة عربية، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 4 حالات شفاء لمصابين بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 663 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7,909 مليون إصابة، بينهم أكثر من 433 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,065 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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