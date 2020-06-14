محمد الشرنوبي يشارك جمهوره بصورة من شهر العسل

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شارك الفنان الشاب محمد الشرنوبي متابعيه بصورة له من شهر العسل ، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .

وظهر الشرنوبي بالصورة داخل حمام السباحة ، وعلق علي الصورة قائلا : الحمد لله.



يشار أنه قد تم عقد قران الفنان محمد الشرنوبى منذ أيام، على خطيبته راندا رياض، في منزل عائلة العروس، واقتصر الحفل على حضور الأسرتين فقط ؛ نظرا لألتزام الشرنوبي بكافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .



واقتصر الأمر علي كتب الكتاب فقط ، ومن المقرر أن يقيم الشرنوبي حفل زفاف يجمع الأهل والأصدقاء بعد انتهاء تلك الأزمة الحالية .



يشار أن الشرنوبي قد تم منعه سابقا من إقامة الحفلات والغناء بسبب الخلاف بينه وبين سارة الطباخ ، ولكنه قد حصل علي حكم ببطلان وقفه عن الغناء.



ويشارك الشرنوبي في مسلسل "ليه لا" تدور أحداثة في إطار أجتماعي، والذي يعرض حاليا علي المنصات الأكترونية ،VIP ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة أمينة خليل وبسنت شوقي وعمر السعيد وشيرين رضا وهاني عادل، والمسلسل من إخراج مريم ابو عوف، وينتمي المسلسل لنويعة الأعمال الدرامية القصيرة ذات 15 حلقة، وكان من المقرر عرضه في النصف الثاني من رمضان ولكن تم تأجيله .