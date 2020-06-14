أبوظبي.. "الصحة" تدشن خدمة جديدة عبر الواتساب لبرنامج العزل المنزلي

الأحد 14/يونيو/2020 - 05:05 م
بوابة الفجر

دشنت دائرة الصحة في أبوظبي بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، اليوم الأحد، خدمة جديدة لبرنامج العزل المنزلي عبر قناة خاصة بالمركز في تطبيق الواتساب، وتعد هذه الخدمة المجانية مصدراً للمعلومات بالنسبة للمرضى المسجلين في البرنامج فيما يتعلق بإجراءات العزل المنزلي.
وتتيح هذه الخدمة الجديدة التي تدعم الرد التلقائي حصول المواطنين والمقيمين على إجابات للأسئلة الأكثر شيوعاً حول فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19"، والتوصيات الصادرة من دائرة الصحة أبوظبي بشأن إجراءات العزل المنزلي على مدار 24 ساعة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7,898 مليون إصابة، بينهم أكثر من 433 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,058 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فيروس العزل المنزلي الصحة الإمارات أبوظبي

أخبار تهمك

ريال مدريد: كريستيانو رونالدو بـ58 مليون يورو فقط

منذ ساعتين و 43 دقيقة

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

هل فيروس كورونا مؤامرة؟.. فاروق الباز يكشف الحقيقة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة بشأن المرشحين للرحيل عن الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

طلب مهم من عمرو أديب للحكومة بشأن الحج هذا العام

منذ حوالي 8 ساعات

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

منذ حوالي 4 ساعات

باريس ينهي الجدل حول رحيل مبابي إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

منذ يوم

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

منذ حوالي 23 ساعة

الزمالك يستعد لخطف ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الطبيب المصري الوحيد ضمن فريق "أكسفورد" يكشف تفاصيل لقاح الكورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عرض إماراتي ضخم لضم نجم جديد من الأهلي

منذ ساعة

قرار جديد من الأهلي بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

موعد ذروة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس

منذ ساعتين و 53 دقيقة

موضوعات متعلقة

كورونا.. الصحة العالمية تدشن خدمة "واتسآب" باللغة العربية

متحدث وزارة الصحة السعودية يحذر من أماكن التجمع بسبب "كورونا"

الإمارات.. شرطة أبوظبي تدشن مركز متنقل لفحص فيروس كورونا

عاجل.. الإمارات تطور تقنية جديدة لاكتشاف فيروس كورونا

العراق.. "الصحة" تسجل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا

ماليزيا.. رئيس الوزراء داخل "العزل" رغم سلبية اختبار كورونا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:28 م

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

01:23 م

موعد ذروة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس

02:20 م

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا (فيديو)

12:20 م

عرض إماراتي ضخم لضم نجم جديد من الأهلي

04:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: قطر تمول داعش لغزو إفريقيا بداية من الصومال