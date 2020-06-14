الولايات المتحدة: تسجيل أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بكورونا





أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الأحد، عن تسجيل 25540 إصابة و767 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الولايات المتحدة.





وقالت الجامعة الأمريكية: إن "إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 2,074,526 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 115436 حالة وفاة".





وما زالت الولايات المتحدة تسجل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بالفيروس يوميا، وتجري يومياً نصف مليون فحص مخبري لكشف المصابين بالفيروس.





وكانت هناك ثلاث ولايات تقع على الساحل الشرقي للبلاد، هي نيويورك ونيوجيرسي وماساتشوستس، تختصر لوحدها نصف عدد الوفيات المسجلة في سائر أنحاء الولايات المتحدة، لكن مذاك انتقلت بؤرة الوباء إلى ولايات الغرب الأوسط والجنوب وقسم من الغرب.



