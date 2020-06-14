منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

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فاجأت الفنانة منة فضالي جمهورها بإطلالة جديدة ، من خلال نشر مجموعة صورة جديدة لها ، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت منة بالصورة تلتقط صورك سيلفي ولم تعلق منة علي الصورة بشئ ، وتباينت الكثير من التعليقات من قبل متابعيها متغزلين بها ومن أبرز التعليقات : أنيقة دايما أيتها الجميلة ، لو كان القمر بالجمال ده لأنقسم نصفين من الحلاوة دي. ".



يذكر أن آخر أعمال منة فضالي، مسلسل "حب عمري" وتدور أحداثة في إطار رومانسي، شارك في بطولته الفنانة أماني كمال وسهر الصايغ.