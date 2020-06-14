مفاجأة بشأن المرشحين للرحيل عن الزمالك

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك على بعض أسماء اللاعبين الذين سيرحلون عن الفريق في نهاية الموسم الجاري.





وينوي كارتيرون حتى الآن التضحيه بأربع لاعبين من الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وحتى الآن استقر كارتيرون على بيع كل من محمد عنتر وعمر السعيد ومحمد حسن وكريم بامبو في الميركاتو الصيفي المقبل.





وأكد كارتيرون إلى إدارة نادي الزمالك أنه ليس في حاجة لخدمات هذا الرباعي ولا ينوي الاعتماد عليهم في الموسم القادم لذلك اتخذ قرار بيعهم.





وسيحسم كارتيرون خلال الأيام القليلة القادمة باقي اللاعبين الذين ينوي الاستغناء عن خدماتهم في الصيف وأسماء الصفقات التي يرغب في ضمها.





ويتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد ٢٨ نقطة من أصل ١٦ مباراة خاضها الفريق الأبيض حتى الآن في بطولة الدوري.



