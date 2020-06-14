السنغال تقترب من كسر حاجز الـ 5 آلاف إصابة بفيروس كورونا





وصلت عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في السنغال إلي 4996 حالة، بعد أن تم تسجيل 145 حالة جديدة أمس السبت.وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية، وفق آخر بيان لها، عن تسجيل 128 حالة شفاء جديدة، رفعت عدد المتعافين في البلاد إلى 3228، كما ارتفعت الوفيات جراء جائحة كوفيد 19 إلى 60 وفاة، فيما يواصل 1707 أشخاص العلاج من الفيروس.وكانت الحكومة السنغالية، قد أعلنت قبل 10 أيام، عن تخفيف إجراءاتها المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، عقب احتجاجات شهدتها عدد من مدن البلاد.وشمل التخفيف السماح بإعادة فتح محطات النقل البري بين المدن، وتقليص ساعات حظر التجول، والسماح بفتح المطاعم وصالات الألعاب الرياضية.هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7,909 مليون إصابة، بينهم أكثر من 433 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,065 مليون حالة شفاء.وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.