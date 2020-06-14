بعد اشتباه إصابته بكورونا.. دنيا ماهر توجه رسالة لمصطفى درويش

الأحد 14/يونيو/2020 - 05:24 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
حرصت الفنانة دنيا ماهر علي توجيه رسالة لصديقها الفنان مصطفي درويش ، وذلك بعد مرضه والإشتباه بإصابته بكورونا ، حيث نشرت دنيا منذ قليل صورة تجمعها بمصطفي درويش ، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .

وكتبت دنيا علي الصورة معقبة : ربنا يشفيك يا مصطفي ، شيد حيلك ربنا يحافظ عليك.

يشار أن الفنان مصطفى درويش قد أعلن سابقا عن فقدانه حاسة التذوق وتعرضه لصداع شديد، وأنه يرجح إصابته بفيروس كورونا، وطالب ممن قابله أن يأخذ حذره لحين ما يقوم بإرجاء ماسحة لكي يتأكد مما إذا كان قد أصيب بالفعل أم لا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب مصطفى درويش منشورًا قال فيه :"انا تعبان عندى صداع ووجع بطن ومش مستطعم حاجه اللي خالطنى يخلي باله لحد ما أعمل ماسحه و ربنا يستر".

يذكر أن مصطفي درويش ودنيا ماهر قد شاركو مؤخرا بمسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، إسلام إبراهيم، علا رشدي، مصطفى درويش، سلوى محمد علي، حنان يوسف، شريف الدسوقي، دنيا ماهر، زينب غريب، تأليف أحمد وائل، وعمرو الدالي، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.

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