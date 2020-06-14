من جديد.. حالتين كورونا في البريميرليج

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل رسمي عن اكتشاف حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد ولكن دون الكشف عن هوية المصابين.

وأفادت رابطة الدوري الإنجليزي بأنه تم اكتشاف إصابتين جديدتين بفيروس كورونا وذلك بعد إجراء 1200 فحص جديد، منهم إصابة في صفوف نوريتش سيتي الذي لم يكشف عن هوية المصاب.

وأوضحت رابطة الدوري الإنجليزي أنه سيتم عزل المصابين لمدة إسبوع على أن يخضعا لفحص جديد الفترة المقبلة علمًا بأن إجمالي المصابين بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي وصل إلى 16 حالة من 8687 فحص.

وأشارت رابطة الدوري الإنجليزي إلى أنه سيتم إستئناف الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو الحالي وذلك بعد توقف دام حوالي 3 أشهر بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المميت في جميع أنحاء العالم.