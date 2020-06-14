متبرع بالبلازما للمتعافين: "اقسم بالله مفيش خطر عليكم" (فيديو)

الأحد 14/يونيو/2020 - 05:06 م
أرشيفية
أرشيفية
رقية جمال
قال شاكر إبراهيم، أحد المتعافين من فيروس كورونا والمتبرع ببلازما الدم، إنه أصيب بالفيروس في اواخر شهر يناير، موضحًا أن ابنه عمره 8 سنوات أصيب في المدرسة وتم علاجه على أنه دور برد وتماثل للشفاء، وتم نقل العدوى منه له ولوالدته. 

وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن أعراض إصابة نجله بكورونا كانت أعراض برد عادية، بينما بالنسبة له أصيب برعشة جامدة وارتفاع درجة الحرارة لـ 40 درجة، وكحة ناشفة، وصداع ودوخة، معقبًا: "عمري ما شعرت بهذه الأعراض قبل كدة"، لافتًا إلى أن زوجته كانت مصابة بنفس الأعراض بالإضافة إلى الترجيع.

وتابع أحد المتعافين من كورونا والمتبرع ببلازما الدم، أنه أصيب في بداية ظهور الفيروس في مصر، وتواصل مع صديق له في كورونا وأكد له أنه مصاب بكورنا وطلب منه تناول السوائل بكثرة لعدم وجود علاج للفيروس، موضحًا أنه عندما علم أن هناك استخدام لبلازما المتعافين لعلاج المصابين ببعض الدول، وجه مناشدات لتطبيق ذلك في مصر حرصًا منه على التبرع لمساعدة المصابين.

ولفت إلى أنه شاهد بوست لطبيب محجوز بمستشفى المطرية بناشد بالتبرع بالبلازما، وعندما تواصل معه رد شقيقه على هاتفه ليبلغ بوفاته، مما دفعه للإصرار على التبرع بالبلازما لمساعدة المصابين، مشددًا على أن التبرع بالبلازما مثله مثل التبرع بالدم وليس مقلق نهائيًا، مناشدًا المتعافين من كورونا بالتبرع ببلازما الدم، معقبًا: "ساعدوا الناس أقسم بالله مفيش خطر عليك، بأيدك تنقذ 4 مصابين".


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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا.

وكشف عن تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وأضاف أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 42980 حالات من ضمنهم 11529 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1484 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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