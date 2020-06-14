متبرع بالبلازما للمتعافين: "اقسم بالله مفيش خطر عليكم" (فيديو)

قال شاكر إبراهيم، أحد المتعافين من فيروس كورونا والمتبرع ببلازما الدم، إنه أصيب بالفيروس في اواخر شهر يناير، موضحًا أن ابنه عمره 8 سنوات أصيب في المدرسة وتم علاجه على أنه دور برد وتماثل للشفاء، وتم نقل العدوى منه له ولوالدته.





وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن أعراض إصابة نجله بكورونا كانت أعراض برد عادية، بينما بالنسبة له أصيب برعشة جامدة وارتفاع درجة الحرارة لـ 40 درجة، وكحة ناشفة، وصداع ودوخة، معقبًا: "عمري ما شعرت بهذه الأعراض قبل كدة"، لافتًا إلى أن زوجته كانت مصابة بنفس الأعراض بالإضافة إلى الترجيع.





وتابع أحد المتعافين من كورونا والمتبرع ببلازما الدم، أنه أصيب في بداية ظهور الفيروس في مصر، وتواصل مع صديق له في كورونا وأكد له أنه مصاب بكورنا وطلب منه تناول السوائل بكثرة لعدم وجود علاج للفيروس، موضحًا أنه عندما علم أن هناك استخدام لبلازما المتعافين لعلاج المصابين ببعض الدول، وجه مناشدات لتطبيق ذلك في مصر حرصًا منه على التبرع لمساعدة المصابين.





ولفت إلى أنه شاهد بوست لطبيب محجوز بمستشفى المطرية بناشد بالتبرع بالبلازما، وعندما تواصل معه رد شقيقه على هاتفه ليبلغ بوفاته، مما دفعه للإصرار على التبرع بالبلازما لمساعدة المصابين، مشددًا على أن التبرع بالبلازما مثله مثل التبرع بالدم وليس مقلق نهائيًا، مناشدًا المتعافين من كورونا بالتبرع ببلازما الدم، معقبًا: "ساعدوا الناس أقسم بالله مفيش خطر عليك، بأيدك تنقذ 4 مصابين".



