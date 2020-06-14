بسمة تكشف عن سبب انضمامها ل"قبل الأربعين"

الأحد 14/يونيو/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
يارا أحمد



أنضمت الفنانة بسمة، لأبطال فيلم " قبل الأربعين " والذي يجري له حالياً أختيار باقي الفنانين المشاركين في العمل وحين الانتهاء من هذه المرحلة وأزمه فيروس كورونا المستجد يليها مباشرة البدء في مرحلة التصوير.

أكدت بسمه بأنها سعيدة بانضمامها لهذه الفكرة الرائعة التي تدور حولها محور أحداث العمل ككل وتتوقع لها رد فعل إيجابي من حيث الإيرادات والجمهور والنقاد وغيرهم حين عرضه بدور العرض السينمائي.

أضافت بسمة، خلال بيان صحفي بأنها تدين بالإبداع للسيناريست أحمد عثمان وذلك عندما قرأت السيناريو جذبها وجعلها في حالة تشويق فمما يجعل كل مشهد لديها بمثابة ماستر سين وذلك بخلاف بأنها ممتنه لإنضمامها وسط هذه الكوكبه من النجوم التي اختيرت للعمل لحد الآن لأنها تشعر بالدفئ والسعادة والسرور والتعاون معهم أثناء الدخول في مرحلة البلاتو الفعلية.

و تدور أحداث فيلم "قبل الأربعين " حول الرعب النفسي الذي يعتمد علي مخاوف الشخصيات وعدم الإستقرار العاطفي لبناء التوتر وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة.

يذكر أن فيلم "قبل الأربعين" بطولة داليا مصطفي ، بسمه ، هاله فاخر ، محمد علي رزق ، معتز هشام ، لبني ونس ، جميل برسوم وآخرين وهو من إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي لمالكها المنتج شادي صبره ومدير تنفيذي محمد كامل ومنتج فني هاني حليم ومستشار إعلامي حسام صلاح ومن سيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام .

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