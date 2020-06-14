تعميم مبادرة تحاليل "كورونا" علي منتسبي اتحاد الغرف التجارية بكافة المحافظات
الأحد 14/يونيو/2020 - 04:09 م
الفجر الاقتصادي
قرر اتحاد الغرف التجارية تعميم تجربة غرفة القاهرة المتعلقة بمبادرة توفير التحاليل الطبية للتشخيص المبدئي لفيروس كورونا لكافة الأعضاء والمنتسبين لستفيد بها كافة التجار وأسرهم في كل محافظات الجمهورية.
أعلن المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة إنه بعد نجاح تجربة مبادرة غرفة القاهرة بالتعاقد مع عدد من معامل التحاليل الطبية للتشخيص المبدئي لفيروس كورونا تم تعميم هذه التجربة علي كافة الغرفة التجارية علي مستوي الجمهورية ليستفيد منها كافة منتسبي هذه الغرف واسرهم والعاملين لديهم وموظفي الغرف واسرهم .
وطالب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية مجالس ادارات كافة الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة الاستفادة من هذه المبادرة وتقديم خدمة اضافية لمنتسبيهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
وكانت لجنة ادارة الازمات بغرفة القاهرة التجارية قد اعلنت منذ ايام عن مبادرة جديدة لمساندة منتسبيها في ظل ازمة فيروس كورونا العالمية الحالية بالتنسيق مع إدارة الرعاية الصحية بالغرفة حيث تم التعاقد مع عدة معامل للتشخيص المبدئي لفيروس كورونا لجميع منتسبي الغرفة وأسرهم والعاملين لديهم وموظفي الغرفة واسرهم باسعار خاصة ،وهذا ضمن الخدمات المتنوعة التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها ودعمهم ومساعدتهم باستمرار وبشكل خاص أثناء الازمات.
وطالب "العربي" منتسبي الغرف التجارية في الانشطة المختلفة علي مستوي الجمهورية بضرورة الاستفادة من هذه المبادرة خاصة أن هذه التحاليل يتم اجراؤها باسعار مخفضة عن الاسعار التي تتم بها هذه التحاليل خارج تعاقد الاتحاد العام للغرف التجارية حيث تضمنت المبادرة التعاقد لإجراء 7 تحاليل وهي " CBC - ferritin - SGpT - LDH - creatinine – CRP - D. Dimer " للتشخيص المبدئي لفيروس كورونا لجميع منتسبي الغرف وأسرهم والعاملين لديهم وموظفي الغرف بسعر ٢٠٠ جنيه للفرد .
وعن شروط إجراء هذه التحاليل قال رئيس اتحاد الغرف التجارية أنه بموجب كارنية عضوية الغرف التجارية أو كارنية الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية بالغرفة أو السجل التجاري، وما يفيد أن الفرد من أسرة منتسبي الغرف أو من العاملين لديهم.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد ، هو 42980 حالات من ضمنهم 11529 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1484 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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