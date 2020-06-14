عرض إماراتي ضخم لضم نجم جديد من الأهلي

تلقى نجم جديد من نجوم النادي الأهلي عرض إماراتي ضخم للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وشهدت الفترة الماضية اهتمام من أحد أندية الدوري الإماراتي الممتاز بضم صلاح محسن مهاجم الأهلي والمعار إلى صفوف نادي سموحة.

ولم يعطي صلاح محسن النادي الإماراتي الذي يرغب في ضمه أي رد مؤكدا لهم أنه ينتظر حسم مصيره مع الأهلي أولا سواء بالبقاء أو الرحيل.

وكان نادي سموحة هو الأخر قد أظهر رغبة في تجديد إعارة صلاح محسن لموسم أخر بعد المستوى المميز الذي ظهر به مع الفريق.

ولم يحسم النادي الأهلي حتى الآن مصير صلاح محسن أو أي لاعب من المعارين وترك هذا الملف إلى السويسري رينيه فايلر يحسمه بنفسه في الأيام القادمة حسب احتياجات الفريق.