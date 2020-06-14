من داخل الجيم.. ريم مصطفى تشعل السوشيال ميديا

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شاركت الفنانة ريم مصطفى، جمهورها بمجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".







وظهرت ريم، خلال الصور من داخل صالة الجيم مرتدية ملابس رياضية.







وعلقت مصطفى، على الصور لا يمكنك التحكم بما يحدث في الخارج ولكن لا يمكنك التحكم بما يدور في الداخل".









يذكر أن آخر أعمال ريم مصطفى، مسلسل "شديد الخطورة" وتدور أحداثة في إطار الإثارة والتشويق، ويقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي ورياض الخولي وحسني شتا، والمسلسل ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية القصيرة ذات 10 حلقات، ومن المقرر طرحه على إحدى المنصات الإلكترونية.