أوزبكستان تعتزم إعادة فتح الحدود لبعض المسافرين جوا

أعلنت أوزبكستان إعادة فتح حدودها لبعض المسافرين جوًا اعتبارًا من 15 يونيو المقبل بإجراءات الحجر الصحي وفقًا لبلدهم الأصلي، حسبما قالت حكومة الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، اليوم الأحد.





وقال مجلس الوزراء في بيان: "ستُفتح الحدود، التي أُغلقت منذ شهر مارس، أمام الدبلوماسيين وأفراد أسرهم والمستثمرين والسائحين الطبيين، فضلاً عن الأوزبك الذين يغادرون البلاد للدراسة أو العلاج الطبي".





اعتمادًا على المكان الذي يأتون منه، سيتم عزل الزائرين، أو وضعهم تحت المراقبة في المنزل، أو السماح لهم بالدخول؛ تنطبق الأخيرة على القادمين من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وإسرائيل.





وأكدت الجمهورية السوفيتية السابقة 4966 إصابة بـ 19 إصابة بـ 19 حالة وفاة.





وفي سياق منفصل، قال مكتب المدعي العام في أوزبكستان، يوم السبت، إن 3 عناصر من الشرطة اعتقلوا ووجهت إليهم اتهامات باحتجاز رجل بشكل غير قانوني وتعذيبه مما أفضى إلى وفاته بعد ذلك بالمستشفى.





وطبقا للإدعاء العام، فقد احتجز رجال الشرطة بمدينة أنديجان بشرق البلاد رجلا، في أواخر شهر مايو وعذبوه.





ونُقل الرجل آنذاك إلى المستشفى حيث قام أقاربه بتصويره وهو فاقد الوعي وقد أصيب بكدمات شديدة بذراعيه وساقيه.





وقال المدعون إن الرجل توفي في 11 يونيو، وأضافوا أن رجال الشرطة الثلاثة اعتُقلوا في أول يونيو وأن التحقيقات جارية في القضية، ولم يتضح بعد سبب احتجاز الرجل.