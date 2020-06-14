أوقاف الإسكندرية: رفع جميع لافتات الجمعيات من جدران المساجد (صور)

الأحد 14/يونيو/2020 - 04:03 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
اجتمع الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالاسكندرية، اليوم الأحد، بمديرى الإدارات الفرعية، بحضور الدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية، والشيخ هاشم الفقى مدير الدعوة، والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة، لمناقشة الحالة العامة للإدارات وأوضاع المساجد.

وقالت المديرية في بيان لها، أن الإجتماع قد إنتهى بعدد من التوصيات منها:
١- التنبيه على النظافة الدورية للمساجد.
٢-التأكيد على ضرورة متابعة الأئمة للمناطق التى كلفوا بمتابعتها واستمرار رفع التقارير عن الحالة العامة لها.
٣- رفع جميع اللافتات الخاصة بالجمعيات وازالتها والتأكد من خلو جدران المساجد وابوابها منها.
٤- الإعلان عن صكوك الأضاحي بجميع المساجد عن طريق الملصقات وغيرها من وسائل الإعلان.
٥- قيام الإدارات الفرعية برفع تقارير دورية للغرفة عمليات المديرية عن الحالة العامة للإدارات والمساجد.
من جانبه أكد الشيخ خشبة ان جميع الإدارات تعمل بجد ونشاط وان الجميع يعمل لتحقيق المصلحة العامة، 
مشيرا إلى ن الأوضاع بالمحافظة مستقرة وان الشعب السكندرى على قدر كبير من الوعى والفهم.
هذا وقد أشاد وكيل الوزارة بالجهود التى يبذلها كل منتسبى الأوقاف فى هذه الأزمة مؤكدا أن هذا هو العهد بالاوقاف ومنتسبيها فى كل أزمة ومحنه.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 42980 حالات من ضمنهم 11529 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1484 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
أوقاف الإسكندرية: رفع جميع لافتات الجمعيات من جدران المساجد (صور)
أوقاف الإسكندرية: رفع جميع لافتات الجمعيات من جدران المساجد (صور)
أوقاف الإسكندرية: رفع جميع لافتات الجمعيات من جدران المساجد (صور)
أوقاف الإسكندرية: رفع جميع لافتات الجمعيات من جدران المساجد (صور)
أوقاف الإسكندرية: رفع جميع لافتات الجمعيات من جدران المساجد (صور)
أوقاف الإسكندرية: رفع جميع لافتات الجمعيات من جدران المساجد (صور)
أوقاف الإسكندرية: رفع جميع لافتات الجمعيات من جدران المساجد (صور)
أوقاف الإسكندرية: رفع جميع لافتات الجمعيات من جدران المساجد (صور)

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