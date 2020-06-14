دانا حمدان تشعل السوشيال ميديا بإطلالة مثيرة

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شاركت الفنانة دانا حمدان، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"



وظهرت دانا، خلال الصورة ملقاه على السيارة مرتدية فستانا طويل مفتوح الساق ومكشوف الصدر باللون الأحمر.





وعلقت حمدان، على الصورة قائلة:"سيدة باللون الاحمر".





يذكران اخر أعمال دانا حمدان، مسلسل "حواديت الشانزليزية" وتدور أحداث في إطار فترة الخمسينيات، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة أماني كامل وداليا مصطفى وعايدة رياض وإياد نصار وإدوارد ومي سليم، والمسلسل ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة.