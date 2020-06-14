داليا مصطفى برفقة شقيقتها عبر "إنستجرام"

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شاركت الفنانة داليا مصطفى، جمهورها بصورة جديدة لها برفقة شقيقتها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"







وعلقت داليا، على الصورة قائلة:" ده بقى عمايل اختي طباخة ماهرة فرايد ايس كريم"، فردت عليها شقيقتها قائلة:"حبيبتي يا دودو ربنا يخليكي ليا".





يذكر ان اخر أعمال دانا حمدان، مسلسل "حواديت الشانزليزية" وتدور أحداث في إطار فترة الخمسينيات، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة أماني كامل وداليا مصطفى وعايدة رياض وإياد نصار وإدوارد ومي سليم، والمسلسل ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة.