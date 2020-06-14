العدد الأسبوعي العدد الأسبوعي تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF الأحد 14/يونيو/2020 - 03:50 م Advertisements في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــافي حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا أخبار تهمك هل فيروس كورونا مؤامرة؟.. فاروق الباز يكشف الحقيقة (فيديو) منذ حوالي 8 ساعات عرض إماراتي ضخم لضم نجم جديد من الأهلي منذ 33 دقيقة الزمالك يستعد لخطف ثلاثي الأهلي منذ حوالي 4 ساعات موعد ذروة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس منذ ساعتين و 24 دقيقة رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو) منذ حوالي 20 ساعة لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا (فيديو) منذ حوالي 4 ساعات قرار جديد من الأهلي بشأن رمضان صبحي منذ أقل من ساعتين بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية منذ حوالي 3 ساعات ريال مدريد: كريستيانو رونالدو بـ58 مليون يورو فقط منذ ساعتين و 14 دقيقة الطبيب المصري الوحيد ضمن فريق "أكسفورد" يكشف تفاصيل لقاح الكورونا منذ حوالي 18 ساعة شكوك حول إصابة نجم برشلونة بعد لقاء مايوركا منذ ساعتين و 13 دقيقة طلب مهم من عمرو أديب للحكومة بشأن الحج هذا العام منذ حوالي 8 ساعات قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور) منذ حوالي 22 ساعة الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا منذ أقل من ساعتين انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور) منذ ساعة و 16 دقيقة باريس ينهي الجدل حول رحيل مبابي إلى ريال مدريد منذ ساعة و 12 دقيقة