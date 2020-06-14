دول مجلس التعاون تناقش أخر مستجدات مشروع السكك الحديد المشترك

الأحد 14/يونيو/2020 - 03:55 م
بوابة الفجر
عقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلة بإدارة النقل والمواصلات اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي، يوم الخميس ١١ يونيو، بمشاركة فريق الخبراء من الدول الأعضاء، والفريق الاستشاري المكلف بإعداد دراسة تحديث توقعات حجم وحركة الركاب والبضائع لمشروع سكة حديد دول المجلس.


وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالدراسة، ومن ذلك التقدم المحرز في إعداد الدراسة منذ ورشة العمل الرابعة المنعقدة يوم 19 مايو 2020م، والافتراضات الخاصة بالنمو المستقبلي في حركة الركاب وحجم البضائع للمشروع. 


كما تم تدارس الخطوات المستقبلية اللازمة للانتهاء من إعداد التقرير النهائي للدراسة، حيث يأتي إعداد دراسة تحديث توقعات حركة وحجم الركاب والبضائع كمتطلب أساسي لبناء الخطة التشغيلية للمشروع.

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