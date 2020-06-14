سعر جرام الذهب.. تعرف على عيار أسعار الذهب اليوم الأحد 14/6/2020

الأحد 14/يونيو/2020 - 03:45 م
بوابة الفجر
سعر جرام الذهب.. تعرف على عيار أسعار الذهب اليوم الأحد 14/6/2020

سعر جرام الذهب، ننشر لكم في السطور التالية عيار أسعار الذهب اليوم الأحد 14/6/2020، حيث يشهد استقرارا بشكل ملحوظ خلال بداية تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم في مصر.. سعر جرام الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا سجل خلال تعاملات اليوم 778 جنيهًا.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 884 جنيهًا.

وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل 672 جنيهًا.

وسعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 6222 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1731 دولارًا.

وسعر جرام الذهب في مصر يتأثر بعدة عوامل منها:
- سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، التى تشهد ارتفاعًا حاليًّا.
- أسعار الأوقية ببورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميا.
- تراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمي، مما يسهم في زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

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