إحالة مسئولين بحي غرب الإسكندرية للتحقيق.. والمحافظ: مكاتبنا مفتوحة للأهالي



وحرص المحافظ على التجول مفردا في الشوارع، وقد لاحظ وجود تركمات عديدة للقمامة في أحد شوارع مساكن المتراس، وهو ما يسببب كارثة بيئية على صحة الأهالي وخاصة القاطنين بالقرب من هذا الشارع.



وعلى الفور إستدعى محافظ الإسكندرية، مسؤولي حي غرب وشركة النظافة، لسؤالهم عن الأمر، كما حرص على الإستماع لمشاكل أهالى الشارع من تراكم أكوام القمامة، حيث أكدوا على أن مسؤلى شركة النظافة هم من يقومون بإلقائها بالشارع الجانبة، مطالبين بمحاسبة مسؤلى الشركة للتسبب فى كارثة بيئية تضر بصحة السكان.



وقرر محافظ الإسكندرية، إحالة كافة مسؤلى الرصد البيئى وملف النظافة بحى غرب الإسكندرية الى التحقيق، وتحرير محضر فى شركة النظافة المنوط بها رفع القمامة من شوارع الإسكندرية، كما شدد على وضع صناديق قمامة لتجميعها بطول الشارع.



وأكد محافظ للأهالي، أن أن المحافظة تولى إهتماما كبيرا لملف النظافة ليس فى الشوارع الرئيسية فقط بل فى كل شوارع الإسكندرية والجانبية أيضا، قائلا:"مكتب رئيس الحى مفتوح لآى شكوى وسيتم محاسبة المقصرين وإحالتهم للتحقيق".



على جانب اخر، اجتمع الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، مع الدكتورة أميمة قنطوش مدير التعليم النموذجي، ومحمد المصري مدير إدارة الجودة؛ لتحديد المعاهد التي سيتم تقديمها للاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد خلال العام الدراسي 2020 2021 م وفق المعايير المتفق عليها.



جاء ذلك بحضور علاء الحلفاوي مدير الشئون القانونية، وإبراهيم المغربي مدير التفتيش المالي والإداري، ومحمد عبدالقادر مدير التعليم الإعدادي، والمهندس زكريا الشيخ من الإدارة الهندسية، وطارق صبح مدير التخطيط والمتابعة، وعماد خليل مدير الخطة والمنهج، وأحمد السيد، والدكتور رضا نوايا عضوا إدارة الجودة، وإسلام سعد مدير مكتب رئيس الإدارة المركزية.



وتم خلال الاجتماع تحديد المعاهد التي سيتم ترشيحها للاعتماد، والعمل على توفير كافة الإمكانيات والاحتياجات اللازمة لها. وأكد رئيس الإدارة المركزية على أهمية العمل بروح الفريق ودوره في نجاح العمل.



وطلب علاء الحلفاوي مدير الشئون القانونية تأجيل عقد أي لجان للمرور على المعاهد المرشحة لحين الانتهاء من امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية؛ للتفرغ لأعمال الامتحانات وخروجها على أكمل وجه.



وأكد إبراهيم المغربي مدير التفتيش المالي والإداري بضرورة تفعيل برتوكول التعاون بين الأزهر الشريف والشئون الاجتماعية لسد العجز في المعلمات بمرحلة رياض الأطفال.

فاجأ اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، مسؤولي حي غرب، بجولة تفقدية في منطقة الورديان، وتحديدا في مساكن المتراس، وذلك لمتابعة الوضع على الطبيعة، بعد شكاوي المواطنين المتعددة خلال الفترة الماضية.