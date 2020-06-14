إنفوجرافيك.. 10 تصريحات جديدة تكشف تطورات كورونا وموعد الذروة

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، عن موعد ذروة انتشار فيروس كورونا، وأحدث ما توصلت له دول العالم فيما يتعلق بالعلاج.





وأكد في تصريحات تليفزيونية اليوم الأحد، عددًا من الأمور المهمة فيما يتعلق بثبات وانخفاض معدلات الإصابة، وكذا استعدادات الدولة لتأمين امتحانات الثانوية العامة، طبيًا.





وتستعرض "الفجر" في الإنفوجرافيك التالي، أهم تصريحات رئيس اللجنة:





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رقم قياسي جديد لإصابات ووفيات كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى الأمس.





1677 إصابة أمس

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا.



