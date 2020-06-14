إنفوجرافيك.. 10 تصريحات جديدة تكشف تطورات كورونا وموعد الذروة

الأحد 14/يونيو/2020 - 03:48 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
كشف الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، عن موعد ذروة انتشار فيروس كورونا، وأحدث ما توصلت له دول العالم فيما يتعلق بالعلاج.

وأكد في تصريحات تليفزيونية اليوم الأحد، عددًا من الأمور المهمة فيما يتعلق بثبات وانخفاض معدلات الإصابة، وكذا استعدادات الدولة لتأمين امتحانات الثانوية العامة، طبيًا.

وتستعرض "الفجر" في الإنفوجرافيك التالي، أهم تصريحات رئيس اللجنة:

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى الأمس.

1677 إصابة أمس
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا.

وكشف عن تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.
إنفوجرافيك.. 10 تصريحات جديدة تكشف تطورات كورونا وموعد الذروة
إنفوجرافيك.. 10 تصريحات جديدة تكشف تطورات كورونا وموعد الذروة

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