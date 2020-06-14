توقعات بتوجه إيطاليا لطلب 36 مليار يورو في صورة خطوط ائتمان

الأحد 14/يونيو/2020 - 03:49 م
بوابة الفجر
ذكرت صحيفة "ريبابليكا" الإيطالية أن حكومة رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي ربما تطلب مبلغ 36 مليار يورو (40 مليار دولار) في صورة خطوط ائتمان (إي.إس.إم)، لها صلة بـ"آلية الاستقرار الأوروبي" بحلول نهاية يوليو المقبل، دون أن تذكر مصدر المعلومات، حسب وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الأحد.


وبحسب "الألمانية" ترغب الحكومة الإيطالية في اختتام المحادثات حول صندوق إنعاش الاتحاد الأوروبي أولا قبل أن تتخذ قرارا حول خطوط الائتمان، طبقا لما ذكره وزير المالية، روبرتو جوالتيري في مقابلة بقناة "آر.إيه.آي 3" التلفزيونية مساء أمس، بالتوقيت المحلي.


 وأضاف أن ميزة خطوط الائتمان، المرتبطة بالإنفاق الصحي هو أن معدل الفائدة قريب من الصفر وليس هناك أي شروط مرتبطة بها.


وقالت الصحيفة إن كونتي حصل على موافقة مبدئية من وزير الخارجية، لويجي دي مايو من حركة خمس نجوم، التي كانت تعارض هذه الخطوة .


وأضافت الصحيفة أن إيطاليا تهدف لطلب قرض "إي.إس.إم" إلى جانب أعضاء آخرين بالاتحاد الأوروبي، من بينهم إسبانيا والبرتغال.

 ونفى مكتب دي مايو التقرير. ولم يرد مكتب كونتي رانيونيو الحالي إن الحكومة ستتخذ قرارا في تموز/يوليو "حال الضرورة".


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